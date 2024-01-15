KARNE HEYECANI VE YARIYIL TATİLİ

Sevgili okurlar,

Hepimizin öğrencilik yıllarında yaşadığı karne ile not heyecanı olmuştur.

Her eğitim-öğretim sezonu 1. ve 2. ders yarıyılı dönemleri sonunda öğrencilerimizin aldıkları karneler onlarla birlikte ailelerini de tatlı bir merakla heyecanda bırakmaktadır.

Düşük not alındığında veya karnede zayıf not bulunduğunda üzüntü, yüksek notlarla birlikte özellikle teşekkür, takdir belgeleri alındığında ise sevinç duyguları yaşanmaktadır.

Yaşanan bu heyecanın ardından "Tekkeyi bekleyen çorbayı içer" misali yaklaşık 4-4,5 ay kadar süren temponun ve yorgunluğun atıldığı karne tatili de öğrencilerimizin kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler yönünden zaman ayırabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar oluşturmaktadır.

Ayrıca böyle bir süreç, emekleri ödenemeyecek kadar değerli olan öğretmenlerimizin de dinlenmeleri ve onların bir sonraki ders yarıyılına motive olmuş bir şekilde devam edebilmeleri açısından önem taşımaktadır.

Dolayısıyla böylesi önemli bir süreci değerli öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin mutlulukla, sağlıkla tamamlamalarını temenni ediyor, başarılar diliyorum.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...