DENİZ ve ROMANTİZM

Sevgili okurlar,

Her insanın hayatı süresince yaşamaktan keyif aldığı "hobi" adını verdiğimiz etkinlikler,uğraşılar olduğu gibi "fobi" olarak ifade ettiğimiz keyif almadığı, hoşlanmadığı etkinlikler ile uğraşılar da olabilir.Şimdi biraz özellikle de bazı insanların cep telefonlarıyla v.s.. görüntülemekten hoşlandığı deniz karşısında oturarak denizi ve manzarayı gözlemleme hobisinde ne tür güzellikler yaşanabileceğinden bahsedelim.

Sevgili okurlar,özellikle de sabahın erken saatlerinde ile akşam gün batımı şeklinde ifade edebileceğimiz güneşin batarken kırmızılaştığı saatlerde hafif kıyıya vuran deniz dalgaları, ayağınızı denize uzattığınızda hissedeceğiniz kum tanelerini sürükleyen dalga hareketleri,farklı düşlere,hayallere daldıran denizin mavi görüntüsüyle hatırlanan hatıralar,denizi ve maviliği seven insanları ayrı bir dünyaya götürüyor diyebiliriz.Aynı duygular, hemen yanınızdaki oturakta oturan karşı cinsiyette bir insanla ebediyen mutlu devam edecek yeni bir ilişkinin başlangıcına zemin hazırlamakla birlikte güzelliklere,umutlara yol açabilir.Nitekim kendi gözlemlerime dayanarak yaz aylarında deniz kenarında uzun süre oturan insanlarımızda güzel manzaralara doğru

derin bakışlar,hatta romantizmin ifadesiyle ağlamaklı duruşlar,aynı bakışlarda yansıyan karşı cinsler arasındaki duygusal yakınlaşmalarla mutlu devam eden birlikteliklerin görüntüleri,böylesi duyguları hisseden insanları yaşanmışlıklara götürüyor olsa gerek...

Doğanın bütün güzelliklerini yaşayarak sağlıklı ve uzun ömürlü olmanız dileğiyle...

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...