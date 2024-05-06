KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME, AKIL ve ZEKÂ

Sevgili okurlar,

Yakın tarihimizin önemli psikologlarından Abraham H. Maslow'un "Kendini Gerçekleştirme Kuramı", günümüzde "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" olarak tanımladığımız bireylerin fiziksel,güvenlik,aitlik, saygı, sevgi gereksinimlerini karşılayarak yaşamları boyunca mutlu ve sağlıklı şekilde,koşullara uygun olarak hayatlarını devam ettirebilmeleri için olmazsa olmaz yaklaşımlardan birisi olarak yol göstermektedir.

Şöyle ki,

Bireyler,dünyaya geldikleri andan itibaren hayatta kalabilmek için, beslenme,dinlenme,hava,su gibi fiziksel ihtiyaçlar kadar itibar,saygınlık,toplumsal değer v.b. sosyal ihtiyaçlarından dolayı güvenlik,aitlik,saygı,

sevgi gereksinimlerini hissetmişler ve bu gereksinimleri karşılamak için yaşamları süresince gayret sarfetmişlerdir. Bahsettiğimiz gereksinimler giderildiklerinde,bireylerin aynı zamanda sağlıklı,mutlu,itibarlı yaşamaları mümkündür.Ayrıca kendini gerçekleştirmiş "İdeal Örnek İnsan" olarak tabir ettiğimiz olumlu karakter,kişilik özellikleri göstermeleri de gereksinimlerin giderilmesiyle sağlanmaktadır.Dolayısıyla toplumsal ve yaşamsal koşullarda "İhtiyaçlar Piramidi" veya "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" olarak bilimsel ifadelerle tanımlanan bahsettiğimiz gereksinimlerin giderilme özellikleriyle yöntemleri, "Kendini Gerçekleştirme Kuramı" ile ifade edilmektedir.Kendini gerçekleştirme yolu,aynı zamanda fiziksel,sosyal ihtiyaçların giderilebilmesi ile birlikte piramidin zirveye ulaştığı yani "Üretkenlik" olarak ifade edebileceğimiz "Yaratıcı Zekâ" düzeyine ulaştığı noktada gizil yeteneklerin farkedilerek ortaya çıkarılması yönünde aklın,zekânın,bireysel, toplumsal kısıtlama olmadan yerinde,zamanında bilinçli bir şekilde kullanılmasını da gerekli kılar; çünkü her insan aklını,zekâsını kısıtlanmadan bilinçli olarak kullandığı ölçüde hedeflerini elde eder,kendini tamamlar ve ideal insan modeline ulaşarak yaşar.Dolayısıyla dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar,varlıklarında, yaşamlarında bazı eksiklikleri hissetmemeleri için,ilerleyen yaşlarda giderilmiş ihtiyaçlarının mutluluklarıyla yüzleşmeleri için,bahsettiğimiz ihtiyaçlar hiyerarşisini olumlu koşullarda tamamlamalıdırlar,toplumsal yapıda "Kendini Gerçekleştirmiş İdeal Örnek İnsan" olarak mutlu ve sağlıklı yaşam tarzı elde etme yolunda adımlar atmalıdırlar.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...