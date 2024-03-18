Çanakkalem geçilmezsin,geçilemedi üzerinden.

Bir dünyanın gözü üzerinde.

Bir boğaz harbiydi o oyunlar.

O oyunlar sende oynanacak,

Sende planlanacaktı Çanakkalem.

İngiliz,Fransız,Anzak derken,

Üzerinde bir yük,bir toz bulutu belirdi.

Boşalırcasına yağan mermiler,

Fersah fersah gemiler,

Alay alay askerler,

Seni elde edecek,

Seni işgal edeceklerdi Çanakkalem.

Yıl 1915'ti o zaman.

Tarih 18 Mart.

Bütün çabalar,bütün gayretler bozuldu,

Bozulacaktı.

Çünkü sen geçilmezsin,

Geçilemeyeceksin Çanakkalem.

Yazarı:M.Altay TÜTÜNCÜ

Sevgili okurlar,

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu uyarınca kendi duygularımla ve kalemimle oluşturduğum ve hiçbir şekilde benden izinsiz yazılamayacak, kopyalanamayacak, çoğaltılamayacak,alıntı yapılacağı zaman da benden izinsiz herhangi bir şekilde üzerinde işlem yapılamayacak kendi şiir kitabımın içeriğine ait olan mısralarımla ifade etmeye çalıştığım,

Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere değerli şehitlerimizin milletimize ve bizlere emanet ettiği bu güzel vatanımızın armağanı olan

18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun...

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...