Samsung Anneler Günü'nde Büyük İndirimler Sunuyor!

Anneler Günü'ne özel olarak Samsung, teknoloji sever anneler için harika fırsatlar sunuyor. 6-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu özel kampanya döneminde, Samsung'un en yeni akıllı telefonlarından Galaxy S23 Serisi başta olmak üzere, amiral gemisi modelleri ve aksesuarlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor.

Samsung Galaxy S23 Serisi ile Anneler Günü'ne Özel Fırsatlar

Samsung'un yapay zeka destekli en yeni telefonlarından Galaxy S23 Serisi, bu özel hafta boyunca cazip fiyatlarla sunuluyor. Anneler Günü kampanyası kapsamında Galaxy S23 Serisi'nden herhangi bir model satın alan tüketicilere, Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch6 44mm modellerinde büyük indirimler sağlanıyor. Yüksek performans ve üst düzey özellikler sunan bu cihazlarla annenize teknolojiyi sonuna kadar yaşatma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Galaxy A Serisi'nden Ekonomik ve Kaliteli Alternatifler

Galaxy A Serisi, fiyat performans açısından dikkat çeken modelleriyle de Anneler Günü'nde ön plana çıkıyor. Özellikle Galaxy A55 5G ve Galaxy A35 5G modelleri, daha bütçe dostu seçenekler arayanlar için ideal. Samsung, bu modellerden birini satın alan tüketicilere Galaxy Buds FE kulaklıklarda özel indirimler sunarak, mükemmel bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Galaxy Buds FE, sevilen özelliklerini akıllı bağlantı teknolojisiyle birleştirerek, müzik ve iletişim deneyimini üst seviyelere taşıyor.

Online Alışveriş Fırsatlarıyla Daha Fazla İndirim

Samsung'un online mağazası shop.samsung.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde, Anneler Günü Kampanyaları daha da geniş bir yelpazede sunulmakta. Online platformlar, özel indirimler ve avantajlı tekliflerle donatılmış bu özel günlerde, annenize alacağınız hediyelerle unutulmaz bir sürpriz yapabilirsiniz.

Teknoloji ve Stil Bir Arada: Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch6

Galaxy S23 Ultra modelini tercih edenler için, Galaxy Buds2 Pro veya Galaxy Watch6 44mm gibi aksesuarlarda cazip fırsatlar sunuluyor. Bu ürünler, Galaxy S23 Ultra'nın şık tasarımıyla kusursuz bir uyum sağlayarak, annenizin tarzına şıklık katıyor. Ayrıca, Galaxy AI teknolojisiyle donatılmış bu cihazlar, günlük yaşamda büyük kolaylıklar sağlayarak annenizin yaşam kalitesini artırıyor.