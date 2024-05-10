İstanbul İçin Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı: İşte Hafta Sonu Hava Durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) alınan son bilgilere göre, bu hafta sonu İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmur ve aralıklı fırtınaların etkili olması bekleniyor. Özellikle Pazar gününe kadar sürecek bu hava durumu, şehirde yaşayanlar için önemli tedbirler alınmasını gerektiriyor.

İstanbul'da Hafta Sonu Beklenen Hava Durumu

İstanbul'da bu hafta sonu, yer yer güçlü sağanak yağmur geçişlerinin yanı sıra, rüzgarın da fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızlarının zaman zaman 40 ila 70 kilometre/saat arasında değişmesi ve özellikle açık alanlarda etkisini göstermesi beklenmektedir. Bu durum, dışarıda plan yapacak olanlar için ekstra dikkat ve önlem gerektiriyor.

İstanbul'un Hava Sıcaklığı Nasıl Olacak?

Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 14 Mayıs'a kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında ise 1 ila 3 derece üzerinde olması öngörülüyor. Bu değişken sıcaklık, sağanak yağışların yanı sıra, günlük yaşamı ve sağlık koşullarını da etkileyebilir.

Önerilen Önlemler ve Uyarılar

Dışarı Çıkarken Hazırlıklı Olun: Sağanak yağış ve fırtına anında dışarıda olmanız gerekiyorsa, su geçirmez giysiler ve sağlam bir şemsiye edinin. Güvenli Alanlarda Bulunun: Özellikle fırtına anlarında, ağaçların ve reklam panolarının yakınında bulunmaktan kaçının. Güvenli ve kapalı alanlarda zaman geçirmeyi tercih edin. Yol Güvenliği: Araç kullanırken, yollarda oluşabilecek su birikintilerine ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olun. Görüş mesafeniz azaldığında hızınızı azaltmayı unutmayın. Acil Durum Kitinizi Hazırlayın: Elektrik kesintileri ve diğer acil durumlar için gerekli malzemeleri içeren bir acil durum çantası hazırlayın.

İstanbul için yapılan bu detaylı hava durumu tahmini, hafta sonu için alınması gereken önlemleri ve beklenen meteorolojik koşulları gözler önüne seriyor. Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına, şehrin birçok bölgesinde etkili olacakken, bu duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Vatandaşların ve yetkililerin, olası risklere karşı tedbirli olması, olumsuz durumların önüne geçilmesinde kritik bir rol oynayacaktır.