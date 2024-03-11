MÜZİKLE YAŞANTI

Sevgili okurlar,

Bugün bir önceki yazımın içeriğinde değindiğim hobilerle ilgili "ruhun gıdasıdır." şeklinde yorumladığımız müzikten bahsedeceğim.Kimi insanlara dinlenildiğinde ve seslendirildiğinde hüzün veren,kimi insanlara ise mutluluk veren hatta günümüz dünyasında fiziksel ve psikolojik bazı hastalıkların tedavisinde terapi olarak kullanılmakla birlikte iyileşmesini sağlayan müzik,notalarla ifade edilen,sözlerle notaların anlamlı bütünleştiği noktada besteleşen kendine özgü tarzıyla ve anlatımıyla tanınan bir sanat dalıdır. İklimsel anlatımlar gibi örneğin güneşli,sıcak bir günde deniz manzarasıyla insanların buluştuğu anda insanı neşelendiren, yağmurlu bir günde insanların romantizmle buluştuğu anda insanı hüzünlendiren,karlı bir günde ise şömine başında bir dağ evi tasviri gibi insanı sıcak kahvesiyle iskemle sandalye üzerinde bambaşka hayallere götüren etkisiyle doğanın ve insanın yaşamına ortak olmuştur.Bir kedinin,köpeğin oyun aracı bile olabilen müzik, "resim,sinema,tiyatro" türünde sanat dallarının da duygularını ifade ettikleri,ayrıca farklı inançların da yaşamsal anlam oluşturdukları

değerleri taşımaktadır.Örneğin karamsar bir "Vincent van Gogh" tablosuyla gerilim müziği dinletisel olarak bütünleşirken,"Fareli Köyün Kavalcısı" tablosuyla neşeli bir "Wolfgang Amadeus Mozart" tarzı veya "Antonio Vivaldi" 'nin "Dört Mevsim" eserinin 1.bölümü olan "İlkbahar" tarzı müzikleri dinletisel olarak bütünleştirmemiz,bir savaş sahnesinde "Marş" figürlerini hissetmemiz mümkünken, "Damdaki Kemancı" sahnesinde "Opera" figürlerini hissetmemiz olanaklıdır.Nasıl ki sanatsal duruşu farklı temalarla müzikle hissediyor ve yaşıyorsak çeşitli inançların manevi duygularını da müzikle tanımamız ve yaşamamız mümkündür.Örneğin "Tasavvuf Müziği" yani bir diğer adıyla "Dinî Musiki" seslendirilirdiğinde Müslüman kültürünü tanırken ve yaşarken, "Safarat Müziği" ile bir Sinagogta Musevi kültürünü,aynı şekilde Rönesans dönemi "Kilise Orgları" dinletileriyle de Hristiyan kültürünü tanımamız olanaklıdır.Dolayısıyla insan ruhunu ve yaşantısını da önemli ölçüde etkileyen müzik,her duyguya hitap ederek ebediyen icra edilecek ve var olacaktır.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...