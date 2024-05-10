Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınav Tarihi Belli Oldu!

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak misyonuyla, 26 Mayıs 2024 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye genelinde 41 ilde düzenleyeceği Giriş Sınavı ile yetenekli ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilere yatılı ve burslu eğitim olanağı sunuyor. Sınav için başvurular 20 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Türkiye'nin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve 161 yıldır eğitim alanında faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti, çocukların yaşamını kaliteli eğitim fırsatlarıyla dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, anne veya baba kaybı yaşamış ve ekonomik olarak dezavantajlı ilkokul 4. sınıf öğrencileri, başarılı oldukları takdirde ortaokuldan liseye kadar tam burslu eğitim alma şansını elde ediyor.

Darüşşafaka Sınav Detayları ve Başvuru İşlemleri

Öğrenciler, Darüşşafaka'nın resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili eğitim kurumları aracılığıyla sınava başvuru yapabilirler. Başvuru süreci ve sınavla ilgili tüm detaylar, kurumun internet sitesinde yer almaktadır.

Kapsamlı Destek Programları

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimleri destekleyici birçok program sunmaktadır. Öğrenciler, İngilizce yeterliliklerini artırırken, müzik ve spor gibi alanlarda da yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Kurum, öğrencilerin üniversite eğitimi boyunca da burs sağlayarak eğitim yolculuklarını desteklemeye devam ediyor.

Darüşşafaka Yeni Kontenjanlar ve Genişleyen Etki

2024 sınavı, özellikle deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler için 100 ek kontenjan ile genişletilmiş olup, böylece daha fazla öğrenciye eğitim yoluyla bir dönüşüm şansı sunulmaktadır. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, her yıl artan öğrenci kontenjanlarıyla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Toplumsal Katkı ve Eğitim Vizyonu

Ebru Arpacı, sınavın önemine dikkat çekerek, özellikle 4. sınıf öğrencileri, rehber öğretmenler ve okul müdürlerinin desteğinin kritik olduğunu vurgulamakta. Okullar, Darüşşafaka'nın giriş koşullarına uyan öğrencilerin sınavlara katılımını teşvik ederek, onların hayatlarını eğitimle değiştirebilecek önemli bir rol üstlenmektedir.

DARÜŞŞAFAKA’DA NASIL BİR EĞİTİM VERİLİYOR?

Bugünden 15-20 yıl sonrasını planlayan Darüşşafaka, öğrencilerini o günün koşullarına göre yetiştiriyor. Türkiye’nin ortaöğrenim düzeyinde ilk robot takımını kuran, ilk yapay zekâ sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni, ilk Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik (VR-AR) laboratuvarını açan, ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen okulu olan Darüşşafaka’da STEM, kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleri veriliyor.

Darüşşafaka, öğrencilerine öncelikle yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyor. Bugün Darüşşafaka’da öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için 70’e yakın yetenek atölyesi bulunuyor.

SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak’ta düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 41 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

DEPREM BÖLGESİNE 100 KONTENJAN

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremlerden etkilenen 11 il için ek kontenjan oluşturdu. Geçtiğimiz sene depremden etkilenen 100 öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim hakkı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl da yine depremden etkilenen 100 öğrenciyi kabul edecek. Deprem gerçekleştiğinde bu illerde ikamet eden, eğitim ve öğretim gören öğrenciler için Darüşşafaka Giriş Sınavı bir başarı sınavı değil, sıralama sınavı olarak uygulanacak. Deprem olduğunda deprem bölgesinde eğitim alan öğrenciler, daha sonra başka illerde ikamet etmeye başlasalar bile sınav giriş şartlarında belirtilen belgeleri beyan ettikleri takdirde deprem bölgesi kontenjanına dâhil edilecekler ve halen ikamet ettikleri illerde sınava girebileceklerdir.

SINAVA SON BAŞVURU TARİHİ: 20 MAYIS 2024

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları

Öğrencinin,

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

2013 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?