H.KİSSİNGER’İN DEHŞET DOLU AMERİKA İTİRAFLARI..

Amerika’nın ünlü eski Dış İşleri Bakanlarından H.Kissinger’in, bu ülkenin içyüzünü ortaya koyan tüyler ürpertici açıklamaları önceki yazılarımda duyurmuştum.

Devlet bilimcisi H.Kissinger’in, doğru zamanda, doğru teşhiste bulunduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Güncel konumu nedeniyle aynı yazımı tekrar yayınlıyorum.

Süper bir gücün simgesi haline getirilen Amerika’da, hangi yönetim iş başına gelirse gelsin, dünya ülkeleriyle ilişkilerinde formüle edilmiş bir devlet politikası vardır. Amerikan dış politikasının “eveleme-geveleme” sözcüklerine saflıkla takılı kalırsanız, sonunda yanılgılarınızın kurbanı olursunuz.

Amerika ulusal çıkarlarını emperyalist kapitalizmin doğurganlığına göre ayarlamış bir ülkedir. Dış politikası hem açık, hem karışıktır, Dış politikaya yansıyan yalan yanlış gevelediği, sözcük oyunlarının arkasında “sinsi” bir plan mevcuttur. Yıllar önce dönemin ünlü dış işleri Bakanlarından (H.KİSSİNGER) bunun Antalya’da açık bir biçimde söylemiştir:

“Biz, içimizdeki hainleri yok ederiz, dışımızdaki hainleri koruruz.”

Konuyu içeriksel yönden değerlendirirsek FETO olayı buna en canlı bir örnek teşkil eder. Amerika’nın diplomatik stratejisi böyle algılanmalıdır.

“Ne yapıyor bu Amerika?”

Dost ve müttefik bir ülkenin hainini kendi bünyesinde barındırıyor. Gerçek ifade edilirse koruyor. Yani dış ülkelere karşı böyle bir politika izleyen Amerika bu huyundan vazgeçmiyor.

Bugün için söz konusu olan, Amerika’nın Türkiye’ye karşı takındığı tavrın, bir kurtçuk gibi kıvranarak ortaya çıkmasıdır. Amerika’nın hedeflediği çıkarların korunmasında bu kurtçuklar, tabanın oyulmasında kullanılıyor.

Şimdi böyle olunca şu soru çıkıyor ortaya:

“Tarihsel ve kurumsal bir derinlik içinde dünya barışı, “rehine hainlerle” mi tesis edilecektir?

Amerika’nın dış politikadaki yüzünü, açık sözlülükle yansıtan büyük devlet bilimcisi Henry Kissinger’in ne kadar doğru şeyler söylediği şimdi daha iyi anlaşılıyor.. Anlamlı konuşmuş.. Az söylemiş, uzun söylemiş…

Amerika “sinekten yağ çıkarma” aşçılığına soyundukça, bakalım dünya barışına musallat sivrisineklerin akıbeti ne olacak?

AMERİKAN FIKRASI

Amerikalı bir diplomat Fransız meslektaşıyla şakalaşıyordu:

“Fransa’ya hep güzel memleket diye tanıtırsınız. Oysa bizim Birleşik Amerika’da hiçbir yerde bulunmayan ihtişam mevcuttur. Bizim ülkemizde herşey dondurulmuştur. Bayat bir şeye rastlayamazsınız.

Fransız gülmüş:

“Doğru söylüyorsun. Hatta sizde insanlar bile dondurulmuştur..”

BİR AMERİKAN ATASÖZÜ “: Kurt dişlerini kaybedebilir ama, huyunu asla değiştirmez..”