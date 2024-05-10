Üniversite sınavından son bir aya girildi! Sınava bir ay kala en etkili çalışma bol bol deneme sınavı çözme!

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak yapılacak ve 3 milyonun üzerinde adayın gireceği 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavına bir ay kala sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacağını hatırlattı.

Deprem nedeniyle çıkarılan konular bu yıl tekrar müfredata alındı

YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 2024 sınavıyla ilgili güncel gelişmelere işaret eden Ertuğrul Tut, “Geçtiğimiz sene deprem nedeniyle 12. Sınıf 2. Dönem müfredatında yer alan bazı konular YKS’den çıkarılmıştı. Bu sene YKS’de bu konular tekrar müfredata alındı. Bunun dışında öğrencileri etkileyecek bir yenilikten bahsedemeyiz.” dedi.

Yapılabilen sorular değil, yapılamayan sorular çok daha önemli!

YKS'ye hazırlanan adaylar için son 1 ay kala etkili bir çalışma programı nasıl oluşturulacağı konusunda da Ertuğrul Tut, şu bilgileri verdi:

“YKS’ye 1 ay kala yapılacak en etkili çalışma bol deneme sınavı çözme ve deneme sınavında yapılamayan soruların çözümü üzerinde hızlı konu tekrarıdır. Bu deneme sınavları en yakın tarihten başlayarak sınav sorularını çözmek de olabilir. Bir deneme sınavında yapılabilen sorular değil yapılamayan sorular çok daha önemlidir. Konu eksiğini gösteren ve farklı soru tiplerine çözüm üretebilme yapılamayan soruların çözüm mantığını kavrama ile gerçekleşebilir.”

Zaman kontrolünü sağlayan adayların daha başarılı olma ihtimali yüksek

YKS sınavında başarılı olmak için ‘Şu taktik çok olumlu bir sonuç verir’ denilemeyeceğini ifade eden Ertuğrul Tut, şunları söyledi:

“Ama bazı önemli nüanslar adayların bu yarışta öne geçmesini sağlayabilir. Bilindiği üzere belli bölümler sıralama barajı koymuş olsa da YKS bir sıralama sınavıdır. Dönem boyu çok iyi hazırlanan adaylar sınav esnasında ufak hatalarla hüsrana uğrayabiliyorlar. En çok dikkat edilmesi gereken adayların kendilerine en uygun taktiği geliştirmeleridir. Hangi branştan başlamaları gerektiğini çözecekleri deneme sınavları ile belirleyebilirler. Sınavın süreli olduğu unutulmamalıdır. Bununla beraber sınav esnasında zaman planlaması da oldukça önemlidir.

Son yıllarda ÖSYM’nin en önemli özelliği hazırlanan soruların adaylara zaman kaybettirici olmasıdır. Aslında burada ÖSYM adayın zaman kontrolünü de ölçmüş oluyor. Zaman kontrolünü sağlayan adayların daha başarılı olma ihtimali de bu sebeple artıyor. Deneme sınavlarının bir başka önemi de burada ortaya çıkıyor zaman kontrolü ve strateji belirleme.”

Sınavda karın ağrısı, ellerde terleme sınav başarısını etkiliyor

YKS'de başarılı olmak için sadece ders çalışmanın yeterli olup olmadığı, mental ve fiziksel sağlığın öneminin ne olduğuna ilişkin de Ertuğrul Tut, şunları kaydetti:

“Her iki süreç birbirini tamamlayan unsurlar. Çok yoğun bir çalışma sınava eksiksiz girileceği hissiyatını oluşturabiliyor. Fakat sınav öncesi adayın motivasyonu, konsantrasyonu sınavın gidişatını da belirliyor. Kaygı düzeyinin aşırı yükselmesi fiziksel bazı problemleri de beraberinde getiriyor. En belirgin özellikler sınav esnasında motivasyon kaybı, konsantrasyon eksikliği, ellerde ve vücudun farklı bölgelerinde aşırı terleme baş ve karın ağrısı, mide bulantısı gibi problemler sınav başarısını da etkiliyor.”

Kendini tanımadan yapılan meslek seçimi mutsuz yapıyor!

YKS'de tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgi veren Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, “Tercih süreci belki de yorgunluğun son aşaması ama en önemli adımı diyebiliriz. En fazla hata yapılan kısmı da sürecin bu son aşaması. Adaylar sürecin sınav sonrası bittiğini düşünerek üzerindeki yorgunlukla da beraber çok hızlı üzerine düşünmeden kendilerini sorgulamadan üniversite meslek seçimi yapıyorlar. Benim burada önerdiğim en önemli şey adayın kendisi ile dertleşmesi, kendini tanıyarak ne istediğini bilerek seçeceği meslek ile ilgili hayal kurmasıdır. Popüler olanın modası geçebilir bunu unutmaması gerekiyor. Maalesef bizim toplumsal yapımız ve eğitim müfredatımız öğrencilerin kendini tanımasına çok fırsat vermiyor. Kendini tanımadan yapılan meslek seçimi de mutsuz bir eğitim hayatı ve mutsuz bir meslek hayatı anlamına geliyor.” dedi.

Ebeveynler kendi hayallerini adaya dayatmamalı!

Tercih döneminde ailelere fazlaca iş düştüğünü de ifade eden Tut, “Ailelerin meslek seçiminde adaya yardımcı olması ama bu yardımın da baskıya dönüşmemesi çok önemli. Adayın meslekleri tanımasına imkân sağlamaları gerekiyor. Ebeveynlerin iyi niyetli olarak yönlendirme yaparken aslında kendi hayallerini adaya dayatmak değil sürecin öznesi olanların hayallerini yaşamasına imkân sağlamaları gerekiyor. Okunacak üniversite ve bölümlere (imkanlar dahilinde) gidilip detaylı bilgi almak fikir sahibi olunmasını sağlayabilir. Ek olarak okunacak bölümün lisans derslerine bakarak bölümün ilgi alanımız alanında olup olmadığının kararına varılabilir. Kariyer Testleri listenin daraltılmasına katkıda bulunabilir. Bir uzman görüşü almak bu süreçlerin sağlıklı işlemesine olanak sağlayabilir.” şeklinde sözlerini tamamladı.