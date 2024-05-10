MediaMarkt Anneler Günü Kampanyası: Teknoloji İle Anneleri Mutlu Etme Rehberi

MediaMarkt, Anneler Günü vesilesiyle sunduğu geniş ürün yelpazesiyle teknoloji sever annelere özel alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu özel gün için hazırlanan kampanya, 7-12 Mayıs tarihleri arasında birçok teknolojik ürünü cazip fiyatlarla sunarak, anneleri sevindirme fırsatı veriyor.

MediaMarkt’ta Anneler Günü İçin Özel Teknoloji Ürünleri

MediaMarkt, Anneler Günü için özenle seçilmiş teknoloji ürünleri ile dikkat çekiyor. Saç şekillendiricilerden akıllı saatlere, robot süpürgelerden üst düzey ütülere kadar geniş bir ürün gamı, annelerin günlük yaşamını kolaylaştıracak teknolojik hediyelerle dolu. Bu kampanya kapsamında öne çıkan ürünlerden bazıları şöyle:

Braun AS430E Air Styler 4.3 Iontec Saç Kurutma Makinesi ve Şekillendirici – Saçlarını her daim formda tutmak isteyen anneler için ideal bir seçim. 4.999 TL fiyatla sunulan bu ürün, saçları nazikçe kuruturken aynı zamanda şekillendiriyor.

– Saçlarını her daim formda tutmak isteyen anneler için ideal bir seçim. 4.999 TL fiyatla sunulan bu ürün, saçları nazikçe kuruturken aynı zamanda şekillendiriyor. Amazfit Active Akıllı Saat – Spor ve sağlık takibini önemseyen anneler için vazgeçilmez. 5.499 TL’lik özel fiyatıyla dikkat çeken bu akıllı saat, günlük aktivite ve sağlık verilerini takip etme olanağı sunuyor.

– Spor ve sağlık takibini önemseyen anneler için vazgeçilmez. 5.499 TL’lik özel fiyatıyla dikkat çeken bu akıllı saat, günlük aktivite ve sağlık verilerini takip etme olanağı sunuyor. Grundig Tradisia TKM 1343 Türk Kahvesi Makinesi – Türk kahvesi tutkunu anneler için 1.399 TL fiyatla sunulan bu makine, mükemmel bir Türk kahvesi deneyimi vaad ediyor.

– Türk kahvesi tutkunu anneler için 1.399 TL fiyatla sunulan bu makine, mükemmel bir Türk kahvesi deneyimi vaad ediyor. TEFAL GV9230 Pro Express Protect 2600 W Buhar Kazanlı Ütü – Zorlu kırışıklıklarla başa çıkmak artık çok daha kolay. 8.999 TL fiyat etiketiyle sunulan bu ütü, güçlü buharı sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile kolayca açıyor.

– Zorlu kırışıklıklarla başa çıkmak artık çok daha kolay. 8.999 TL fiyat etiketiyle sunulan bu ütü, güçlü buharı sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile kolayca açıyor. ROBOROCK Q7 Max Robot Süpürge – Ev temizliğinde devrim yaratan bu robot süpürge, 14.999 TL’den başlayan fiyatlarla annelerin işini hafifletiyor.

Teknoloji İle Anneler Gününü Özel Kılın

MediaMarkt’ın Anneler Günü Kampanyası, teknolojiyi annelerin hizmetine sunarak onların yaşamlarını kolaylaştırıyor ve daha keyifli hale getiriyor. Siz de bu kampanyadan yararlanarak annenize modern teknolojilerle dolu unutulmaz bir hediye verebilirsiniz. Her bütçeye uygun seçenekler ve MediaMarkt güvencesiyle, Anneler Günü bu yıl daha da özel geçecek.