  1. Anasayfa
  2. Aktüel
  3. MediaMarkt Anneler Günü Kampanyası: Teknoloji İle Anneleri Mutlu Etme Rehberi

MediaMarkt Anneler Günü Kampanyası: Teknoloji İle Anneleri Mutlu Etme Rehberi

Yayınlanma:
MediaMarkt Anneler Günü Kampanyası: Teknoloji İle Anneleri Mutlu Etme Rehberi
MediaMarkt, Anneler Günü vesilesiyle sunduğu geniş ürün yelpazesiyle teknoloji sever annelere özel alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu özel gün için hazırlanan kampanya, 7-12 Mayıs tarihleri arasında birçok teknolojik ürünü cazip fiyatlarla sunarak, anneleri sevindirme fırsatı veriyor.

MediaMarkt, Anneler Günü vesilesiyle sunduğu geniş ürün yelpazesiyle teknoloji sever annelere özel alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu özel gün için hazırlanan kampanya, 7-12 Mayıs tarihleri arasında birçok teknolojik ürünü cazip fiyatlarla sunarak, anneleri sevindirme fırsatı veriyor.

MediaMarkt’ta Anneler Günü İçin Özel Teknoloji Ürünleri

MediaMarkt, Anneler Günü için özenle seçilmiş teknoloji ürünleri ile dikkat çekiyor. Saç şekillendiricilerden akıllı saatlere, robot süpürgelerden üst düzey ütülere kadar geniş bir ürün gamı, annelerin günlük yaşamını kolaylaştıracak teknolojik hediyelerle dolu. Bu kampanya kapsamında öne çıkan ürünlerden bazıları şöyle:

  • Braun AS430E Air Styler 4.3 Iontec Saç Kurutma Makinesi ve Şekillendirici – Saçlarını her daim formda tutmak isteyen anneler için ideal bir seçim. 4.999 TL fiyatla sunulan bu ürün, saçları nazikçe kuruturken aynı zamanda şekillendiriyor.
  • Amazfit Active Akıllı Saat – Spor ve sağlık takibini önemseyen anneler için vazgeçilmez. 5.499 TL’lik özel fiyatıyla dikkat çeken bu akıllı saat, günlük aktivite ve sağlık verilerini takip etme olanağı sunuyor.
  • Grundig Tradisia TKM 1343 Türk Kahvesi Makinesi – Türk kahvesi tutkunu anneler için 1.399 TL fiyatla sunulan bu makine, mükemmel bir Türk kahvesi deneyimi vaad ediyor.
  • TEFAL GV9230 Pro Express Protect 2600 W Buhar Kazanlı Ütü – Zorlu kırışıklıklarla başa çıkmak artık çok daha kolay. 8.999 TL fiyat etiketiyle sunulan bu ütü, güçlü buharı sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile kolayca açıyor.
  • ROBOROCK Q7 Max Robot Süpürge – Ev temizliğinde devrim yaratan bu robot süpürge, 14.999 TL’den başlayan fiyatlarla annelerin işini hafifletiyor.

Teknoloji İle Anneler Gününü Özel Kılın

MediaMarkt’ın Anneler Günü Kampanyası, teknolojiyi annelerin hizmetine sunarak onların yaşamlarını kolaylaştırıyor ve daha keyifli hale getiriyor. Siz de bu kampanyadan yararlanarak annenize modern teknolojilerle dolu unutulmaz bir hediye verebilirsiniz. Her bütçeye uygun seçenekler ve MediaMarkt güvencesiyle, Anneler Günü bu yıl daha da özel geçecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
Samsung Anneler Günü'nde Büyük İndirimler Sunuyor!
Samsung Anneler Günü'nde Büyük İndirimler Sunuyor!
A101 Teknoloji ve Ev Eşyalarında İnanılmaz İndirimler! İşte Bu Haftaki A101 İndirimleri
A101 Teknoloji ve Ev Eşyalarında İnanılmaz İndirimler! İşte Bu Haftaki A101 İndirimleri
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!
Migros'ta Büyük İndirim Fırsatları: Stoklar Tükenmeden Fırsatları Yakalayın!
Migros'ta Büyük İndirim Fırsatları: Stoklar Tükenmeden Fırsatları Yakalayın!
A101’de 25 Nisan'da Teknoloji ve Konfor Şöleni Var! A101’de Bu Hafta Neler Var?
A101’de 25 Nisan'da Teknoloji ve Konfor Şöleni Var! A101’de Bu Hafta Neler Var?
A101'de Bu Hafta Elektrikli Araç ve Teknoloji Ürünlerinde Büyük Fırsatlar
A101'de Bu Hafta Elektrikli Araç ve Teknoloji Ürünlerinde Büyük Fırsatlar
Trendyol'da Baharın Habercisi Süper Mart İndirimleri Başlıyor
Trendyol'da Baharın Habercisi Süper Mart İndirimleri Başlıyor