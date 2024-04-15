ÇOK KÜLTÜRLÜ RENKLİLİK

Sevgili okurlar,

Dünya üzerinde her ülkede yaşayan toplumların genel olarak kendilerine hedef seçtikleri yaşam şekilleri,sanat anlayışları,gelenekleri,milli manevi değerleri,belirli soy kültürlerinden gelen renkleri,inanç tarzları vardır. Örneğin kimi ülkelerde çoğunlukla klasik batı müziği sevilerek dinlenirken kimi ülkelerde pop müziği,caz müziği hatta arabesk müzik tercih edilir.

Dinlenen,tercih edilen müzikler gibi her toplumun kendine özgü bahsettiğimiz inanç ve yaşam şekilleri,gelenekleri v.b. ile ilgili olarak yemek çeşitleri,kıyafet türleri,yaşadıkları ülkeye göre resmi dilleri,milli marşları,bayrakları ve kutsal saydığı önemli değerleri de vardır.Bu değerler doğrultusunda yüzyıllardır devam eden gerek sosyal gerekse evlilik gibi ailevi ilişkilerle genişleyerek oluşan toplumlarla kuşaklararası ilişkilerde kültürel,sosyal akrabalıklar,zamanla yaşantılarla birlikte süregelen alışkanlıklar, bireysel,toplumsal olarak yaşantılara yön vermiştir.Toplumlarda var olan hayat tarzlarıyla birlikte milli manevi önemli değerler, zamanla tercihlere göre aynı ülkede yaşayan insanlar da bile farklılıklar gösterdiğinden dolayı çok kültürlülük ve kültürel renklilik diye tabir ettiğimiz kavramlar oluşmuştur.

Çok kültürlülük,farklı renklerin,dillerin, kültürlerin,

inançların v.b.,bir ülkede bilinmeyenlerin öğrenilmesi,farklılıkların anlaşılması,yaşanması, farklılıklara saygı duyulması, hoşgörü kavramının yerleşmesi bakımından önemlidir.

Şöyle ki tek kültürlü anlayışı benimseyen ülkelerde yaşayan toplumlar,tek tip kalıpta düşünüp yaşayabileceği gibi farklılıklara açık olmadıklarından ve empatik anlayışa sahip olmadıklarından dolayı "Faşizm(Irkçılık)" gibi tehlikeli,ayrımcı,çatışmacı tarzda yaşantılar da benimseyebilmektedirler.

Daha genel ve uluslararası boyutta ele aldığımızda ise savaşlara,uluslararası gerginliklere,kaoslara neden olabilmektedirler.

Yakın tarihte gerçekleşen 2.Dünya Savaşında Hitler döneminin Nazi Almanyası ve Musolini döneminin İtalyası dünya tarihimizin önemli örneklerindendir.Dolayısıyla çok kültürlü yaşam,barıştır,dostluktur,

saygıdır,sevgidir,hoşgörüdür, uzlaşma yoludur.

Ayrıca farklılıklara açık olmak,farklılıkları olduğu gibi benimseyebilmek de anlayıştır ve olgunlaşmadır.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...