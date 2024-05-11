Yeni Haftada İstanbul’da Hava Nasıl Olacak? AKOM'dan Gelen Son Dakika Yağış ve Sıcaklık Bilgileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) sağladığı verilere göre, İstanbul genelinde mevsim normallerini aşan yağışlar ve sıcaklık değişimleri yaşanacak. Gelecek hafta boyunca etkili olması beklenen hava durumu, günlük yaşamı ve şehir planlamasını önemli ölçüde etkileyecek.

Yağışların Gün Boyu Süreceği Tahmin Ediliyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor. Özellikle akşam saatlerine doğru yağışların şiddetinde bir azalma gözlemlense de, gece boyunca yer yer sağanak yağışların etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Şehir genelinde yağışlı havanın getirdiği serinlik, vatandaşların günlük aktivitelerini planlarken dikkate alması gereken bir faktör olacak.

Kuvvetli Rüzgarlar ve Sıcaklık Dalgalanmaları

AKOM'un raporlarına göre, önümüzdeki hafta boyunca rüzgarın 20 ile 45 kilometre/saat hızında esmesi bekleniyor. Bu kuvvetli rüzgarlar, özellikle yüksek binaların bulunduğu bölgelerde ve boğaz çevresinde hissedilecek. Rüzgarın etkisiyle birlikte sıcaklıkların 14 ile 18 derece arasında değişkenlik göstermesi ve mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor.

17 Mayıs'a Kadar Sıcaklık Tahminleri

Meteoroloji verilerine göre, 17 Mayıs'a kadar İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecek olanlar için ekstra önlemler almayı gerektirebilir. Kıyafet seçiminden, ısınma yöntemlerine kadar pek çok alanda değişiklikler yapılması önerilmektedir.

18-25 Mayıs Sıcaklık ve Hava Durumu Öngörüleri

18 ile 25 Mayıs tarihleri arasında ise, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ila 1 ile 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarının normale dönmesi ve hatta mevsim normallerinin üzerine çıkması, bahar aylarının sonuna doğru insanların açık havada daha fazla zaman geçirmelerini teşvik edecektir. Bu süreçte, özellikle öğle saatlerinde güneşin dik açıda olduğu zamanlarda güneş koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

İstanbul'da yaşanacak bu değişken hava koşulları, hem günlük yaşamı hem de uzun vadede şehrin iklimsel adaptasyon stratejilerini etkileyebilir. Vatandaşların ve yetkililerin, güncel hava durumu raporlarına dikkat etmeleri ve buna göre önlemlerini artırmaları önem taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde beklenen yağış ve sıcaklık değişiklikleri, şehrin genel yaşam kalitesi üzerinde belirleyici olacaktır.