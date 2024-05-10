A101 Teknoloji ve Ev Eşyalarında İnanılmaz İndirimler! İşte Bu Haftaki A101 İndirimleri

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren A101, 9 Mayıs'ta müşterilerine sunacağı cazip fiyatlı teknolojik ürünler ve ev eşyalarıyla yine gündemde. 81 ilde, 13.000'den fazla mağazasıyla tanınan bu perakende devi, uygun fiyatlı teknoloji ve beyaz eşya seçenekleriyle her kesimden tüketiciyi kendine çekmeyi başarıyor.

A101'de Teknoloji Fırsatları

9 Mayıs'ta A101 mağazalarında, teknoloji severler için birbirinden avantajlı ürünler yer alacak. Özellikle ONVO ve PHILIPS markalarının akıllı televizyonları, yüksek çözünürlükleri ve akıllı kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. ONVO 55OV6000U 55'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV, 11.999 TL gibi bir fiyata sunulurken, PHILIPS 50PUS7608 50'' UHD Smart LED TV ise 16.999 TL'ye satışa çıkacak. Ayrıca, daha ekonomik alternatifler arayanlar için JVC ve ONVO'nun 43'' ve 32'' ekran boyutlarındaki modelleri sırasıyla 9.999 TL ve 4.799 TL fiyat etiketleriyle raflarda yerini alacak.

Bütçe Dostu Beyaz Eşya Seçenekleri

A101, bu hafta beyaz eşya alanında da cazip fiyatlar sunuyor. SEG marka bulaşık ve çamaşır makineleri, Inox görünümleri ve enerji verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Örneğin, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL, SEG CM 910S/ CM 910S INV Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL fiyatla satılacak. No-Frost teknolojisine sahip SEG CX 482/CX 4821 Inox Buzdolabı ise 19.999 TL. Su sebilleri, dondurucular ve ankastre setler gibi diğer ev ürünleri de oldukça rekabetçi fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

A101'de Oyun ve Eğlence

Oyun tutkunları için A101, THULL marka Vortex V3 Asus Gaming Bilgisayar’ı 19.999 TL’ye, Apex TGC-APX27165C Gaming Monitör’ü ise 4.999 TL’ye raflarına taşıyor. Bu ürünler, yüksek performansları ve uygun fiyatlarıyla özellikle genç tüketicilerin ilgisini çekecek.

Cep Telefonu ve Aksesuar Fırsatları

Mobil teknoloji ürünlerinde de iddialı olan A101, REEDER, MIPO ve PIRANHA markalarının cep telefonları ve Bluetooth kulaklıkları gibi aksesuarları çok uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Özellikle REEDER S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL ve MIPO M33 Cep Telefonu 4.799 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor.

Küçük Ev Aletlerinde Büyük İndirimler

Ev işlerini kolaylaştıran küçük ev aletleri konusunda da A101, HUTT, ARZUM, ONVO, KIWI, SINBO gibi markaların ürünlerini avantajlı fiyatlarla sunuyor. Yağsız fritözler, el blender setleri, dikey şarjlı süpürgeler, dikiş makineleri ve daha birçok ürün, bu hafta A101 mağazalarında olacak.

Kişisel Bakım Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Son olarak, kişisel bakım ürünlerinde de Pierre Cardin markasının saç düzleştiricileri, şekillendiricileri, sakal kesme makineleri ve dijital basküller, oldukça uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Bu ürünler, hem kaliteleri hem de uygun fiyatlarıyla beğeni topluyor.