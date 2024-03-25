TEBESSÜM ve HAYAT

Sevgili okurlar,

İnsanoğlu başta olmak üzere bütün canlı varlıklar yaratılış özelliklerinden dolayı doğdukları andan itibaren saygıya,sevgiye,ilgiye ve tebessüme yani güler yüze ihtiyaç duymuşlardır.Bu yüzden bahsettiğimiz varlıklar,mutlu olmayı,mutlu etmeyi hak ederek yaşamak gayretini göstermişlerdir.Ancak bununla birlikte ahlâk,karakter ve kişilik özellikleri olumsuzlaştığında karşıt olarak özellikle insanlar başta olmak üzere diğer canlılar tarafından etkiye tepki olarak nitelendirebileceğimiz olumsuz tepkilerle, davranışlarla karşılaştıklarında saygısızlık,sevgisizlik, ilgisizlik, değersizlik ve tebessümü olmayan sinirli yüzler görmüşlerdir.Dolayısıyla mutsuzluk duygusunu tatmışlardır.

Özellikle mutluluğun en önemli kaynağı olan tebessüm, sevgiyi ifade etmekle birlikte mutluluğu sağlamada o kadar önemli bir kavramdır ki insanları aynı zamanda umut içinde yaşatmak,değer ve saygınlık oluşturmak,moral duygusu tattırmak adına olmazsa olmaz yaşam kaynağı davranışlardandır.Birbirinden nefret eden insanların bile nefret duygularının bastırılmasını hatta yok olmasını sağlayarak aile bağlarının güçlendirilmesine ve dostlukların

pekiştirilmesine de etken olan tebessüm,

sadakadır,iyiliktir, güzelliktir,

barış içinde saygıyla,sevgiyle yaşama nedeni olduğu gibi iyi bir iletişim ve uzlaşma yoludur.Bu yüzden tebessüm bütün insanlarda hep var olmalıdır.

"Tebessümünüz yüzünüzden hiç eksik olmasın..."

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...