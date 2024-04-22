BAŞARI, ÖDÜL ve MUTLULUK

Sevgili okurlar,

Her insan kişisel ve yaratılış özelliklerinden dolayı beğenilmeyi,takdir edilmeyi, ödüllendirilmeyi arzu ederek böyle bir beklentiyle elde ettiği olumlu dönütler sonucunda mutlu olur.İnsan doğasında beğenilmek,ödüllendirilmek gibi durumlar,herhangi bir estetiksel görünüm,duruş,kıyafet nedeniyle olabileceği gibi bir işte,uğraşta,başarı sonucunda da olabilir.Örneğin kurumsal olarak çalışma hayatında fazla mesai yapan veya önemli bir projeye adını yazdırarak başarı elde eden personele maaşla ödüllendirme v.s..gibi değerlendirmeler yapılır.Benzer şekilde bir öğrencinin derslerinde gösterdiği sınav başarısı da yüksek notlarla veya maddi bir ödüllendirmeyle değerlendirilir.Böyle bir sonuç da,başarı elde eden insanların kendi çalışma ortamlarında daha fazla motive olmalarını,gayret göstermelerini,daha iyisini elde etmek için mücadele etmelerini sağlar.Dolayısıyla gösterilen gayretler,çalışma tempoları da bireylerin başarılarını artırmalarını sağladığı gibi,bulundukları çalışma ortamlarını ve çevresel faktörleri de olumlu etkiler.Ayrıca genel olarak mutlu,pozitif ilişkiler,bireyler arası beğeniler,örnek rol model ilişkiler,olumlu performanslar oluşması da mümkün olur.

Öyleyse "Her başarı ödüllendirmeyi, ödüllendirme ise bireysel, toplumsal mutluluğu sağlar." düşüncesiyle yılmadan mücadele ederek gayret göstermeli,çalışma lezzetini bütün bireylere tattırarak başarı ve ödüllendirme duyguları özendirilmelidir.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...

M.Altay TÜTÜNCÜ, 22.Nisan.2024/ ANTALYA