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M.ALTAY TÜTÜNCÜ

M.ALTAY TÜTÜNCÜ

KİŞİLER ARASI ve ULUSLARARASI İLİŞKİ DÜZEYLERİ

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Sevgili okurlar,

İnsan doğasında arkadaşlık, dostluk boyutunda ve ailevi tarzda olmakla birlikte uluslararası düzeyde ülkeler arası ilişkiler hep var olmuştur.Tarih boyunca yapılan anlaşmalar ve savaşlar da dahil olmak üzere bütün resmi ve gayri resmi süreçler, iyi veya kötü olumlu ya da olumsuz ilişkileri meydana getirmiştir.Bireyler ve ülkeler arasındaki anlaşmalar, diyaloglar uzlaşma şeklinde olumlu devam ettiğinde ve sonuçlandığında "Dost ve Kardeş Ülke", "Hısım" şeklinde tabir edeceğimiz iyi ilişkiler,olumsuz sonuçlandığında ise "Düşman Ülke veya Rakip Ülke", "Hasım" şeklinde tabir edeceğimiz olumsuz ilişkiler meydana gelmektedir.İyi ilişkiler arkadaşlığı,dostluğu, barışı,kardeşliği, dayanışmayı sağlarken olumsuz ilişkiler kavgaları ve savaşları meydana getirmektedir.Örneğin son yıllarda başta doğalgaz olmak üzere belki birçok alanda ülkemizin Rusya ve Çin gibi doğu blokunda bulunan özellikle silah sanayisi güçlü ülkelerle dostça iyi ilişkiler içinde bulunduğunu görmekteyken, A.B.D.,İsrail,Almanya... gibi küresel ve ekonomik gücü üst düzeyde olan batı bloku ülkelerle kırmızı çizgimiz olan Gazzeye ve Filistin'e yapılan işgallerle, "Avrupa Birliği" 'ne giriş süreciyle ilgili krizler yaşandığına,dolayısıyla olumsuz ilişkilerin varlığına tanık olmaktayız.

Sevgili okurlar,başta insan ilişkileri olmak üzere devletler,milletler arasında ilişkiler var oldukça ticari, siyasi,sosyal,sanatsal bazı diyaloglar da mutlaka var olacaktır.

Ümit ederiz ki ülkemizi ilgilendiren iç ve dış politika ilişkileri başta olmak üzere "Kişiler arası ve Uluslararası" bütün dünya ilişkileri her zaman uzlaşmacı şekilde barışçıl koşullarda,dostça ve kardeşçe kalıcı olarak devam etsin...

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...

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