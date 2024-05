YALAN-BEN(EGO) -2

Yalanı kendisine yakın arkadaş edinen her insan, Şeytanın uşaklığına adım atmış, kendisini adamış demektir. Kötü bir durum. Allah muhafaza etsin. Ancak, İnsanlık her taraftan bu kıskacın içine de girmiş durumda. Gelinen bu durum, çoğu zaman İnsanlar, Toplumlar, devletlerarası ilişkilerde kopuşlar-anlaşmazlıklar-kargaşa ve kavgalar- her türlü savaş ve zulümler v.b. hadiselerin doğmasına zemin hazırlamaktadır. Yalan, insanlık açısından BARIŞ DÜZENİNİN önünde de büyük engeldir.

Yalanın toplumları kuşatması;Kibir-kin-kıskançlık-hased-gerçeğin üstünü örtmek, v.b.. birçok olumsuzlukları tetikler. Tehlikeli mikrobun sebebiyet verdiği amansız hastalıklara düşürür İnsanlığı. Gönlünde ve Ruhunda zerre kadar insanlık hassasiyeti olan kişi, Toplum ve kurumların bu durumu kabulü mümkün değildir. Yalan, insanlık için ihanet hareketidir. Ben, ego düşkünleri, hayali olayları tasarlayıp kurgular ve senaryoyla uygulamaya koyar. Tek bir hedef için yalana tevessül eder, çıkar. Bu tarzdaki insanların psikolojideki karşılığı MİTONAMİ denen bir tür hastalık şeklidir. Acil maddi ve manevi tedavi edilmeleri gerekir. Yoksa toplumsal DENGELERE büyük zarar verebilirler. İnsanlık yararına iyi, güzel olan her şeyin çekim ve cazibe alanına zarar verildiğinden, bu tür davranışlar kul hakkı gasbını da içerir. Bu ve buna benzer çok fonksiyolu kötülük yayan yalan, herkes için yasaklanmıştır.

İslâm inancı, yanlış haber getiren kişiye FASIK der. Bu tarz kişilerin ortaya attığı sözlerin, mutlaka iyice araştırılmasını öğütler. Yine İslâm inancı, Hakkın(gerçeğin)önünü açarak ortaya koyan kişiye MÜMİN der. Gerçeğin önünü kesme, kapama, gizleme hareketi İçerisindeki kişiye de KÂFİR der.Net bir duruş sahibi olmayan, bazen mümin-bazen kâfir gibi hareket ederek insanları kandırma içerisinde olanlara da MÜNÂFİK der. Münâfikliğin alametlerinden biri de bolca YALAN söylemesidir. Bu kişilik insanlar İçerisindeki en TEHLİKELİ insan tipidir.

Ayet "Ey İman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onu araştırın."

Hadis)"Sizi yalan söylemekten men ederim. Çünkü yalan söylemek günâhtır. Günâh da CEHENNEME götürür. Kişi yalan söyleye-söyleye nihayet Allah Katında Kezzab (yalancı) diye yazılır. Buh.ve Müsl.

Yalan, Ben ve egoların kişiyi taşıdığı çıkılması çok zor bir çukur, karanlıktır. gerçekte var olmayan şeyleri, Yalan algılar sonucu "VARMIŞ" gibi gösterme girişimidir. İşin ilginç tarafı, titr-etiket-makan-mevki-şöhret sahibi pek çok koca, koca adamların bu çukura düşerek birer CÜCE adam halini almalarıdır. Bile bile üç beş geçici menfaat için insanları yanıltmaya çalışmaları, bu amaçlı demeçler vermeleri, aklı başında, sorumlu kişiler için nasıl bir tatmin halidir. Bunu anlamakta zorlanıyor insan. Bu tatmin halinden ziyade, Nefsin dayattığı çıkarlar uğruna, pislik içeren yalan deryasına dalmaktır. Benlik ve Egolar uğruna İnsanlık düşmanı Şeytanların kıskacına kapılmaktır.

Böylece insan insanın güven yurdu olması gerekirken, Onun eziyeti, güvensizlik tuzağı, onun Kurdu olma şanssızlığıdır.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S.