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8. KızlarSoruyor Anneler Günü Anketinde Yılın Sembol Annesi Kim Oldu?

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8. KızlarSoruyor Anneler Günü Anketinde Yılın Sembol Annesi Kim Oldu?
KızlarSoruyor, 8. kez Anneler Günü'nün sembolü olacak ünlü ismi seçti! 7 değerli adayın yarıştığı ankette tam 6808 oy kullanıldı.

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü, annelerimizin sevgi dolu yüreklerini, sabır dolu kollarını ve sonsuz fedakarlıklarını kutlamak için ayrılmış bir fırsattır. KızlarSoruyor da, bu özel güne ithafen düzenlediği ankette, Anneler Günü Sembol Annesi'ni belirlemek için hayranlarının oylarına başvurdu.

2024 Yılın Anneler Günü Yılın Sembol Annesi Eda Ece Oldu!

Annelerimiz, yaşamımızın en değerli ve önemli parçalarıdır ve Anneler Günü, onlara minnettarlığımızı ifade etmenin güzel bir bahanesidir. Anneler Günü, sadece biyolojik annelerimizi değil, aynı zamanda annelik rolünü üstlenen tüm kadınları kapsar.

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Gerek evlilikleri, gerek hamilelik dönemlerini hepimizin mutlulukla izlediği, acaba bebeklerinin adını ne koyacaklar diye meraklandığımız, evimizden biri anne olmuş gibi sevindiğimiz bu şahane annelerden 2024 Yılının Anneler Günü Sembol Annesi, duygusal bir yolculuğun ardından 2 yıllık birlikteliği sonunda Buğrahan Tuncer ile evlenen ve kızı Mina İpek'i 4 Nisan'da kucağına alan Eda Ece oldu.

Ankette 4 Temmuzda kızı Elay’la kavuşan Aslı Enver %24 oyla ikinci, 23 Kasımda Can’la buluşan Ezgi Mola %18 oyla üçüncü, eski eşi Gökhan Çıra ile taşıyıcı anneyle sahip olduğu kızları Selenay’ı büyüten Selin Ciğerci %6 oyla dördüncü olurken, onları Yasemin Şefkatli %4, Gonca Vuslateri %4 ve Nazlı Sabancı %3 oyla takip etti.

Anket Sonuçları:

Eda Ece %41

Aslı Enver %24

Ezgi Mola %18

Selin Ciğerci %6

Yasemin Şefkatli %4

Gonca Vuslateri %4

Nazlı Sabancı %3

Kaynak:Haber Kaynağı

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