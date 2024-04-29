Sevgili okurlar,

İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği,iradesinin bulunması,iradesiyle yaptığı yararlı ya da yararsız davranışların farkında olmasıdır.Yani ne yaptığını bilerek hareket etmesidir.Ayrıca duyarlılıklarından dolayı insani davranış özelliklerini göstererek dünyaya ve doğaya karşı yararlı davranışlar gösterebilmesi de insan olma vasfını ortaya koyan farklılıklardandır.Dolayısıyla "ADAM GİBİ ADAM" tabirini kullandığımız insanların da bahsettiğimiz ifadeye uygun olarak göstermesi gereken bazı davranışlar bulunmaktadır.

Öncelikle İyilikler ve güzellikler yaşanması gereken güzel dünyada diğer canlıları da kontrol etme,yönlendirme yeteneğine sahip insanlar, kendi varlıklarına,toplumsal olarak diğer insanlara ve doğa varlıklarına(bitkiler, hayvanlar..)görevsel olarak yararlı yaklaşımlarda bulunmalıdır çünkü dünya üzerindeki yaşanan güzelliklerle,güzel ilişkilerle birlikte insanın dünya güzelliklerinin nedeni olma özelliği bu şekilde belirginleşmektedir. Bahsettiğimiz niteliklere bağlı olarak şöyle bir sorunun cevabı ne olmalıdır şeklinde düşünsek?

"Bireylerin kendi varlıkları dahil dünya üzerinde yaşayan bütün canlılara yaşam kaynağı olma özellikleri,dünya düzenini,güzelliklerini yaşatarak devam ettirme özellikleri ile modeli nasıl olmalıdır?" sorusunun cevabına yönelik "ADAM GİBİ ADAM" tabirini kullandığımız insan özelliklerine,evrensel yani bütün ülkelerde ve toplumlarda kabul gören ahlak ilkelerine iyi insan olma özelliklerine böyle bir durumda değinmemizde yarar olacak.

Öncelikle doğruluk,dürüstlük, alçak gönüllülük,yardımseverlik, ahlaki değerlere bağlı olmak ve o özellikte yaşamak olmazsa olmaz evrensel ahlaki değerlerdendir diyebiliriz.

Ayrıca herkes hakkında pozitif düşünmek,olumlu değerlendirmeler yapmak,acılara,sevinçlere ortak olmak,hiçbir canlıya zarar vermemek,onları yaşatmaya çalışmak,olduğu gibi görünmek(içi dışı bir olmak...) gibi daha birçok iyi insan olma özelliklerini de insani davranış kalıplarına,iyi insan olma niteliklerine dahil etmek mümkündür.O halde günlük yaşantımızın her anında,her ilişkimizde,her canlıya karşı nasıl davranmamız gerektiğini düşünmek ve empatik yaklaşımlarla hareket ederek toplumsal kurallara uygun yaşamak da "ADAM GİBİ ADAM" olma özelliklerini taşıdığımızın göstergesi olacaktır.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...