GEÇEN YIL UNUTULMALI BU YIL DÜŞÜNÜLMELİ GELECEK YILLARDANDA KORKULMAMALI EN İYİ YIL BU YIL OLMALI

Bu yılın en iyi yıl olabilmesi için ders alınmalıdır. Her yıl tabi afetlerden, terörden, salgın hastalıklardan ve trafik kazalarından on binlerce insanımızı kaybediyoruz.

2023’e veda ederken 12 genç teröre 10 vatandaşımız trafik kazasına kurban gitti Şehitlerimize ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı dileriz.

Güle güle 2023 keşke böyle bitmeseydi. Geçmiş yılları daima yaşadığımız felaketlerle hatırlıyoruz Halbuki güzel günlerde yaşıyoruz yaşadığımız felaketlere rağmen tüten fabrika bacaları, üretim, ihracat, istihdam hız kesmeyen büyük yatırımlar…

Gabar, Cudi ve Kato’ da petrol yatakları Batı Karadeniz de, Sakarya havzasında Doğalgaz.

Milli ve yerli TOGG, Donanmanın Amiral Gemisi TCG, Anadolu İHA’lar, SİHA’lar, Anka, Hürjet gurur duyduğumuz savunma sanayi projeleri.

Spor dalında bayanlar voleybol takımımızın şampiyonluğu başta olmak üzere, her spor dalında gençlerimizin başarıları Milletimizi gururlandırıyor. Ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı Büyük gurur… Mutluluk.

Bunlar yeterli midir dersek Dünya Ülkeleriyle kıyasladığımızda tabi ki yeterli değil. Ben bunun sebebini yaşamım boyunca araştırdım bu maksatla uzun yıllar siyasette bulunup görevler üstlendim. Bana göre bunun en önemli sebebi Siyaset ve Adalet sistemimizdir.

Osmanlı döneminden beri devam eden ihtilaller ekonomimizi zayıflatmış, hayat pahalılığının önü alınamamıştır. Ülkede ne yapıldıysa tek parti dönemlerinde yapılmış, koalisyon dönemleri Ülkeyi yerinde saydırmıştır. Sivil bir Anayasa adil bir seçim sistemi ve siyasi partiler yasası halen çıkarılmamıştır. Bu konuda muhalefet partileri de üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidirler. TBMM’ deki bütün Milletvekilleri bundan sorumlu olup, yeni yılda bunu başarmaları halinde Ülkemizin sorunları süratle çözülecek ve Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşılacaktır.

Yeni yılda yeni bir başlangıç nasıl yapılabilir dendiğinde,

Her gün, her ay, her yıl yeni bir başlangıç Yeni ve kararlı adımlarla yeniden yola çıkma zamanıdır.

Cumhurbaşkanlarımızdan merhum Süleyman DEMİREL’le nadiren de olsa bir araya geldiğimde unutamadığım güzel sözlerini aklımdan hiç çıkarmadım Geçmiş için söylediği,

DÜN DÜNDE KALMIŞTIR.

DÜN DÜNDÜR ARKAMIZA BAKARAK ÖNÜMÜZÜ GÖREMEYİZ.

Bu iki sözü hiç unutmam.

Yeni yılda, karşılaşacağımız problemlerin çözümünde aklımızda tutmamız gereken en güzel söz:

Mümkün olan zamanda mümkün olanı yapın, mümkün olmayan zamanda mucize yaratamazsınız.

Üniversitede hocalarımızdan birlikte siyasette bulunduğumuz merhum KORKUT ÖZAL’ın bu sözünü aklımdan hiç çıkarmam

Değerli dostlar, hayat oldukça kısa, inanılmaz bir hızla akıp giden hayattan biz çok şey bekliyoruz. Bu inanılmaz hıza ayak uydurmakta her geçen yıl biraz daha zorlanıyoruz.

Kendinize iyi bakmayı birbirimize ve yaşadığımız çevreye, doğaya saygılı olmayı, kendimiz olmayı doğal sade ve asude kalabilmeyi unutabiliyoruz sadece birbirimize değil kendimize bile gereken saygıyı göstermeyi unutabiliyoruz.

İşte bu nedenle her yeni günü değil, her yeni yıla da yeni bir başlangıç yapabilir, yeni hevesler, yeni değişimler ve yeni hedeflerle başlayabiliriz zira;

DÜNYA HER SABAH YENİDEN KURULUR VE HERGÜN TAZE BİR BAŞLANGIÇTIR.

Yeni yılda Peygamberimizin sözünü akılda tutalım

İKİ GÜNÜ BİR OLANIN BİR GÜNÜ KAYIPTIR. HZ. MUHAMMET

Sağlıklı, huzurlu, sevgi ve şefkat dolu, başarılı iyi seneler dilerim.

Sağlıcakla kalın.