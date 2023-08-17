YeniGün - Güncel İstanbul Haberleri

Niğde'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Niğde'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Galatasaray, Hakim Ziyech Transferini KAP'a Bildirdi

Galatasaray, Hakim Ziyech Transferini KAP'a Bildirdi

AK Parti Sözcüsü Çelik: BM'nin Tavrı Kabul Edilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik: BM'nin Tavrı Kabul Edilemez

Son Dakika
01:35 | Niğde'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem
22:20 | YÖK, Üniversiteye Yerleşenlerin Toplam Sayısını Açıkladı
22:02 | TOKİ'den Konya Ardıçlı Projesi'ne İlişkin Açıklama Geldi

İstanbul'da barajlar
alarm veriyor: Son 9 yılın
en düşü
seviyesi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Son 9 yılın en düşü seviyesi

Bakanlıktan
ailelere uyarı: Çocuklarınızı
sanal dünyada
yalnız bırakmayın

Bakanlıktan ailelere uyarı: Çocuklarınızı sanal dünyada yalnız bırakmayın

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta
korkutan
deprem

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bahçeli: Kıbrıs Türk Halkının Azınlık Statüsüne Boyun Eğmesi Kesinlikle İmkansızdır

Bahçeli: Kıbrıs Türk Halkının Azınlık Statüsüne Boyun Eğmesi Kesinlikle İmkansızdır

KKTC Topraklarından Pile-Yiğitler Yolunun Yapımına Müdahale: Dışişleri'nden Kınama Geldi

KKTC Topraklarında Pile-Yiğitler Yolunun Yapımına Müdahale: Dışişleri'nden Kınama Geldi

Türkiye'den
ABD'ye kınama: Politikalarınızı
gözden geçirin

Türkiye'den ABD'ye kınama: Politikalarınızı gözden geçirin

Bıçak parası istediği iddia edilen doktor tutuklandı

Bıçak parası istediği iddia edilen doktor tutuklandı

İsveç'teki alçaklığa yangın söndürme tüpüyle müdahale

İsveç'teki alçaklığa yangın söndürme tüpüyle müdahale

Bakan Ersoy yeni hedefi duyurdu: 35 şehre yaymayı düşünüyoruz

Bakan Ersoy yeni hedefi duyurdu: 35 şehre yaymayı düşünüyoruz

Orta sınıfı yeniden
ayağa kaldırmak
için her türlü
çabayı
göstereceğiz

Ali Babacan: Orta sınıfı yeniden ayağa kaldırmak için her türlü çabayı göstereceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu: Yerel seçimlerde
kadının ağırlığını
hissedeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu: Yerel seçimlerde kadının ağırlığını hissedeceğiz

MİT'ten terör
örgütü PKK'ya
nokta operasyonu!
Hicran İcuz
öldürüldü

MİT'ten terör örgütü PKK'ya nokta operasyonu! Hicran İcuz öldürüldü

CHP’li Ali
Gökçek yılan
hikayesine dönen
Melen Barajı’nı
sordu

CHP’li Ali Gökçek yılan hikayesine dönen Melen Barajı’nı sordu

ABD'den Kuzey
Kore açıklaması: Ön koşulsuz
görüşmeye
hazırız

ABD'den Kuzey Kore açıklaması: Ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Doğal gaz
dağıtım
lisanslarına
yönelik tedbirler
belirlendi

Doğal gaz dağıtım lisanslarına yönelik tedbirler belirlendi
T
İstanbul Valisi Davut Gül Beylikdüzü’nde incelemelerde bulundu
İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül Beylikdüzü’nde incelemelerde bulundu

İmamoğlu Hacıbektaş ziyaretine Ayhanlar Köyü'nden başladı
İSTANBUL

İmamoğlu Hacıbektaş ziyaretine Ayhanlar Köyü'nden başladı

Kadıköy, Çankaya ve Konak Belediyeleri afetlerde tam işbirliği için protokol imzaladı
İSTANBUL

Kadıköy, Çankaya ve Konak Belediyeleri afetlerde tam işbirliği için protokol imzaladı

Avcılar’da 17 Ağustos’un Yıl Dönümünde 1999. Bina Yıkıldı
İSTANBUL

Avcılar’da 17 Ağustos’un Yıl Dönümünde 1999. Bina Yıkıldı

İstanbul Sarıyer Akademi yeni eğitim yılına başladı
İSTANBUL

İstanbul Sarıyer Akademi yeni eğitim yılına başladı

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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinde Rusya detayı

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinde Rusya detayı

Galatasaray, Hakim Ziyech Transferini KAP'a Bildirdi

Galatasaray, Hakim Ziyech Transferini KAP'a Bildirdi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı
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17 Ağustos 2023 Perşembe

17 Ağustos 2023 Perşembe