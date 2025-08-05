MASAK'tan Yeni Düzenleme: 200 Bin TL Üzeri İşlemlere Sıkı Takip
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomiyi engellemek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlere beyan zorunluluğu getiriliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomiyi engellemek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlere beyan zorunluluğu getiriliyor.
Taslak tebliğ, özellikle büyük tutarlı işlemlerin takibini kolaylaştırmayı hedefliyor. Buna göre:
-
200 bin TL ve üzeri işlemlerde beyan zorunluluğu başlayacak.
-
2 milyon TL'yi aşan işlemler için "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması gerekecek.
-
20 milyon TL üzerindeki işlemler için ise bu formun yanı sıra detaylı açıklama ve dayanak belgelerin sunulması şartı aranacak.
Neden Böyle Bir Düzenleme Yapılıyor?
Bu yeni düzenleme, Türkiye'nin uluslararası mali standartlara uyumunu güçlendirme çabalarının bir parçası. Özellikle FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uygunluk, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı gibi küresel risklerle mücadelede kritik bir rol oynuyor.
MASAK, bu tebliği hazırlarken risk analizleri, ulusal risk değerlendirme raporları ve diğer FATF üyesi ülkelerdeki uygulamaları göz önünde bulundurdu. Kurum, bir yandan günlük ekonomik faaliyetleri aksatmamayı hedeflerken, diğer yandan da finansal sistemin güvenliğini ve izlenebilirliğini artırmayı amaçlıyor.