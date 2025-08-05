Durak Tekstil iş güvenliği çözümleriyle A+A 2025 fuarında

Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde gelen üreticilerinden Durak Tekstil, 4-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği fuarı A+A Düsseldorf 2025’te AR-GE ürünü çözümlerini sergileyecek. Fuarda Salon 17 Stant 17C74’te yer alacak olan firma, iş güvenliği de dahil olmak üzere 20’den fazla sektöre özel çözümler sunuyor.

Durak Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Durak, A+A Düsseldorf fuarının iş güvenliği sektörü için küresel çapta önemli bir fuar olduğunu söyledi. Durak şu değerlendirmede bulundu; “İş sağlığı ve güvenliği birçok farklı yönü ve etkileri bulunan bir konu. Çalışanların iş kazalarından mesleki hastalıklara kadar üretim sürecinde sağlıklarını korumak ve refahlarını artırmak yönünde çok sıkı kurallar oluşturulmuştur. Bu bağlamda iş güvenliğini artıracak yenilikçi çözümlere ihtiyaçlar da hiç durmadan artıyor. Durak Tekstil olarak kesintisiz ve disiplinlerarası AR-GE çalışmalarımızla bu konuda önemli geliştirmeler başardık. Yanmaya ve kesilmeye karşı yüksek dirençli ipliklerimiz başta olmak üzere teknik ipliklerdeki gücümüzü sergilemek için A+A 2025 fuarı önemli bir platform olacak.”

En son pandemiden önce bu fuara katılan Durak Tekstil, zengin ve gelişmiş ürün portföyüyle güçlü bir dönüş yapacak. Durak Tekstil standında özel reçetelerle farklı ham maddelerden üretilen ve farklı fonksiyonlara sahip birçok teknik iplik endüstri uzmanlarının ilgisine sunulacak. Fonksiyonel özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmiş iplikler arasında; kesilmeye dirençli iplikler (Durak Cut-Safe), geç tutuşur iplikler (Durak Fire-Safe), elektrik ileten (Durak SilverPro) veya yalıtan iplikler, lazer ve ışık dalgalarına göre görünmezlik, renk değiştirme ve yansıtma gibi optik fonksiyonlara sahip iplikler (Durak Poly-Strong PC-IR ve Durak Reflective), haşere itici ürünler (Durak Bug-Safe) ve medikal alanda bazı ürünler öne çıkacak. Fonksiyonel özellikleri uluslararası geçerliliğe sahip testlerden başarıyla geçen bu iplikler, yüksek kaliteli ham maddeleri ve özel işlem reçeteleri sayesinde kullanım amacına uygun dayanıklılık ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Kurumsal vizyonunu teknoloji, sanat ve doğa saç ayaklarıyla çizen Durak Tekstil, kurulu AR-GE departmanı ile teknik iplikler geliştirmeye devam ederken, yaratıcılığa odaklanan sanatsal iplikleriyle de müşterilerine yeni kapılar açıyor. Firma ayrıca sürdürülebilirlik çerçevesinde hem geri dönüştürülmüş iplikler üretiyor hem de yaptığı yatırımlarla çevresel ayak izini en aza indirmeye ve temiz su kaynaklarını korumaya önem veriyor.