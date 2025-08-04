FERRARI AMALFI LÜKS VE PERFORMANSI YENİ BİR BOYUTA TAŞIYOR!
Dünyanın önde gelen spor otomobil üreticisi Ferrari, ön-ortadan, çift turbo V8 motorlu, 2+ coupési Amalfi’yi tanıttı. Ferrari’nin yüksek performansını günlük kullanımda çok yönlülükle bir araya getirerek, Grand Tourer (GT) kavramını evrimleştiren bir spor otomobil olan Amalfi’nin kalbinde, ödüllü F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlarıyla 640 HP güç üretebilen çift turbo V8 motor bulunuyor.
Ferrari, Roma’nın yerini alacak olan ön-ortadan V8 motorlu, 2+ coupési Amalfi’yi tanıttı. Modern sportiflik kavramını yeniden tanımlayan Amalfi; yüksek performans ve zarafeti bir araya getiriyor. Konfor ve stilden vazgeçmeden sportif sürüşün keyfini çıkarmak isteyenler için tasarlanan Amalfi, adrenalin ile günlük kullanım arasında benzersiz bir denge sunuyor. Ferrari Amalfi, önde ve ortada konumlanan V8 motoruyla öncü bir 2+ coupé model olan Berlinetta’nın yeni bir yorumunu temsil ediyor ve Maranello merkezli markanın estetik standartlarını geliştiren bir tasarım dili ile gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor. Flavio Manzoni liderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi ekibi, Ferrari Roma'nın zarif oranlarından ilham alarak, Ferrari'nin 2+ spor otomobillerinin özüne sadık kalarak daha belirgin ve modern bir form oluşturmak için Amalfi ile daha da ileri gidiyor.
Modern ve fonksiyonel tasarım
Dış tasarım, araca güçlü ve dinamik bir kimlik kazandıran şık ve bütünleşik bir hız formunu benimsiyor. Bu dinamik tasarım, aracın yüzeyinde keskin ve geometrik çizgilerden minimalist bir yaklaşımla kendini gösteriyor. Yan tarafta uzanan kama şeklindeki tasarım teması ise teknik detaylarla bütünleşen aydınlatma üniteleriyle birlikte, rafine ve modern bir estetiğe katkıda bulunuyor. Ön kısım, farları ve sensörleri gizlice entegre eden koyu renkli, girintili bir bant üzerinde kendini gösterirken, gövde renginde bir ön kanat bütünleşik görünümü tamamlıyor. Alt ayırıcı ise bu tasarımı tamamlayarak, aracın bütünleşik görsel genişliğini ve sportifliğini vurguluyor.
Ferrari Amalfi’nin arka tasarımı, buradaki tüm alanı saran güçlü karakteristik çizgisiyle öne çıkarken kompakt ve sade bir yalın stil ortaya koyuyor. Arka aydınlatma grubunda ise modern bir tasarım dili kullanılırken klasik Ferrari modellerini çağrıştıran temel grafikler kesişim noktalarının içinde kendini gösteriyor. Geniş ve işlevsel olan aerodinamik difüzör amacını açıkça ortaya koyarken, arka cam spoyler profiliyle birleşerek özgün bir tasarım imzası ortaya koyuyor. Aracın karakterini vurgulayan lansman rengi Verde Costiera (Amalfi kıyılarındaki denizin yansımalarından ilham alan parlak bir turkuaz yeşili), şekillendirilmiş yüzeyleri vurguluyor, araca taze ve canlı bir görünüm kazandırıyor.
640 HP gücündeki turbo V8 motor!
Ferrari Amalfi’nin heykelsi bir yapıyla şekillendirilmiş uzun kaputunun altında F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlara sahip 640 HP gücündeki turbo V8 motor yer alıyor. Bununla birlikte arka bölümde konumlandırılan entegre aktif spoyler yüksek hızlarda Amalfi’nin dengesini artırırken, forged jantlar* ve karbon fiber detaylar sportif ve çok yönlü bir estetiği yansıtıyor.
İç mekândaki çift kokpit yerleşimi, fiziksel düğmelere sahip yeni direksiyon simidi ve ikonik marş düğmesinin geri dönüşü dikkat çekiyor. Entegre merkezi ekran ve ergonomik kontroller, dinamik sürüş sırasında sezgisel etkileşim sağlıyor. Bununla birlikte karbon fiber detaylar ve kontrast dikişler otomobile özel bir hava katarken, 2+ konfigürasyon arka koltukların çocuklarla seyahat veya ek bagaj alanı için kullanılmasına olanak tanıyor.
Ferrari Amalfi’nin kalbinde, ödüllü F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlarıyla 640 HP güç üretebilen evrimsel bir çift turbo V8 motor bulunuyor. İlk olarak SF90 Stradale ile tanıtılan ve büyük beğeni toplayan sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ise hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlayarak sürüş keyfini zirveye taşıyor. Amalfi, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0–200 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede tamamlıyor ve 2,29 kg/HP güç-ağırlık oranı ile sınıfının en iyisi olarak öne çıkıyor.
Ferrari DNA’sına sahip en gelişmiş sürüş dinamikleri
Ferrari Amalfi'nin sürüş dinamikleri, Ferrari'nin son yıllarda geliştirdiği en gelişmiş teknolojilerin entegrasyonu sayesinde, önden motorlu 2+ coupé sınıfında önemli bir evrimi temsil ediyor. Bu sistemin merkezinde, fren verimliliğini önemli ölçüde artıran, pedal mesafesini azaltan ve ABS'nin devrede olduğu durumlarda bile modülasyonu iyileştiren bir çözüm olan elektronik-frenleme sistemi yer alıyor.
İlk olarak 296 GTB'de tanıtılan, Ferrari Purosangue ve Ferrari 12Cilindri için geliştirilen ABS Evo sistemi, tüm zeminlerde ve tüm Manettino modlarında optimum performans sağlayacak şekilde uyarlandı. Bu sistem, 6D sensöründen gelen verileri kullanarak aracın hızını hassas bir şekilde tahmin ediyor ve her tekerlek için optimum kaymayı belirleyerek fren kuvveti dağılımını optimize ediyor. Sonuç olarak, düz yolda frenlemede ve yanal denge ile uzunlamasına yavaşlamanın dengelenmesi gereken karma koşullarda daha yüksek verimlilik elde ediliyor. Bir diğer gelişme ise, 296 GTB'de tanıtılan versiyonun geliştirilmiş hali olan EPS (Elektrikli Direksiyon) tabanlı yol tutuşu tahmin sistemi. Bu yeni versiyonda, yol tutuşu tahmini, çok düşük çekiş gücüne sahip yüzeylerde bile yüzde 10 daha hızlı ve daha doğru gerçekleşiyor. Bununla birlikte güvenlik ve sürücü destek sistemleri noktasında, Ferrari Amalfi kapsamlı bir yeni nesil ADAS sistemleri paketiyle donatıldı.
Yapılan gelişmiş teknik çözümler sayesinde gaz kelebeği tepkisi artık daha da hızlı: düz düzlemli krank mili, kompakt düşük ataletli türbinler, ayrı egzoz gazı yönetimi için çift helezon teknolojisi ve eşit uzunlukta kızaklara sahip tek helezonlu manifold. Bu geliştirmeler, tüm viteslerde orta ve yüksek devirlerde daha güçlü çekiş sağlamak için şekillendirilmiş bir tork eğrisi ile sürekli ve aşamalı güç dağıtımı hissine katkıda bulunuyor.
Bu teknolojiler bir araya gelerek Ferrari Amalfi'nin, yol koşulları veya sürüş stilinden bağımsız olarak maksimum kontrol ve sürüş keyfi sağlamak için her sistemin uyum içinde çalıştığı hassas, tepkisel ve ilgi çekici bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor.
Amalfi, Ferrari’nin ürün gamındaki en yeni teknolojik çözümlerini bünyesinde barındırıyor: Tam bağlantılı bilgi-eğlence sistemi Apple CarPlay® ve Android Auto® desteğiyle birlikte gelirken, kablosuz telefon şarjı da standart olarak sunuluyor. Yeni direksiyon, dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik yatay merkezi ekran hem sürücüyü hem de yolcuyu dahil eden ileri düzey bir insan-makine arayüzü sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan ve aracı 35 km/s hıza kadar 40 mm yükseltebilen kaldırma sistemi şehir kullanımlarında engelleri aşmayı kolaylaştırıyor.
Opsiyonel Burmester® premium ses sistemi ise her yolculuğu kaliteli bir ses deneyimiyle taçlandırıyor.
Ferrari Amalfi, zarafet ile performansı, duyguyla işlevselliği bir araya getirmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Ferrari sportif ruhunu, modern bir yorumla sunan bu model, her koşulda ödün vermeyen bir sürüş deneyimi vadediyor.
FERRARI AMALFI – TEKNİK ÖZELLİKLER
GÜÇ-AKTARMA
- Çift turbo V8
- Motor hacmi: 3855 cc
- Silindir çapı / strok: 86,5 x 82 mm
- Maksimum güç: 640 HP @ 7.500 dev/dk*
- Maksimum tork: 760 Nm @ 3.000–5.750 dev/dk
- Maksimum devir: 7600 dev/dk
- Sıkıştırma oranı: 9,4:1
- Özgül güç: 166 HP/l
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR
- Uzunluk: 4660 mm
- Genişlik: 1974 mm
- Yükseklik: 1301 mm
- Aks mesafesi: 2670 mm
- Ön iz genişliği: 1652 mm
- Arka iz genişliği: 1679 mm
- Boş ağırlık*: 1470 kg
- Güç/ağırlık oranı: 2,29 kg/HP
- Ağırlık dağılımı: %50 ön / %50 arka
- Yakıt deposu: 80 litre
- Bagaj hacmi: 273 litre
LASTİKLER VE JANTLAR
- Ön: 245/35 R20 J8.0
- Arka: 285/35 R20 J10.0
FRENLER
- Ön: 390 x 223 x 34 mm
- Arka: 360 x 233 x 32 mm
ŞANZIMAN
- 8 ileri çift kavramalı F1 DCT
ELEKTRONİK KONTROLLER
EPS, VDC, ABS+EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.1, FDE 2.0, SCM-E Frs, tüm Manettino modlarında ABS Evo
PERFORMANS
- Maksimum hız: 320 km/s
- 0–100 km/s: 3,3 s
- 0–200 km/s: 9,0 s
- 100–0 km/s: 30,8 m
- 200–0 km/s: 119,5 m