FERRARI AMALFI LÜKS VE PERFORMANSI YENİ BİR BOYUTA TAŞIYOR!

Ferrari, Roma’nın yerini alacak olan ön-ortadan V8 motorlu, 2+ coupési Amalfi’yi tanıttı. Modern sportiflik kavramını yeniden tanımlayan Amalfi; yüksek performans ve zarafeti bir araya getiriyor. Konfor ve stilden vazgeçmeden sportif sürüşün keyfini çıkarmak isteyenler için tasarlanan Amalfi, adrenalin ile günlük kullanım arasında benzersiz bir denge sunuyor. Ferrari Amalfi, önde ve ortada konumlanan V8 motoruyla öncü bir 2+ coupé model olan Berlinetta’nın yeni bir yorumunu temsil ediyor ve Maranello merkezli markanın estetik standartlarını geliştiren bir tasarım dili ile gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor. Flavio Manzoni liderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi ekibi, Ferrari Roma'nın zarif oranlarından ilham alarak, Ferrari'nin 2+ spor otomobillerinin özüne sadık kalarak daha belirgin ve modern bir form oluşturmak için Amalfi ile daha da ileri gidiyor.

Modern ve fonksiyonel tasarım

Dış tasarım, araca güçlü ve dinamik bir kimlik kazandıran şık ve bütünleşik bir hız formunu benimsiyor. Bu dinamik tasarım, aracın yüzeyinde keskin ve geometrik çizgilerden minimalist bir yaklaşımla kendini gösteriyor. Yan tarafta uzanan kama şeklindeki tasarım teması ise teknik detaylarla bütünleşen aydınlatma üniteleriyle birlikte, rafine ve modern bir estetiğe katkıda bulunuyor. Ön kısım, farları ve sensörleri gizlice entegre eden koyu renkli, girintili bir bant üzerinde kendini gösterirken, gövde renginde bir ön kanat bütünleşik görünümü tamamlıyor. Alt ayırıcı ise bu tasarımı tamamlayarak, aracın bütünleşik görsel genişliğini ve sportifliğini vurguluyor.

Ferrari Amalfi’nin arka tasarımı, buradaki tüm alanı saran güçlü karakteristik çizgisiyle öne çıkarken kompakt ve sade bir yalın stil ortaya koyuyor. Arka aydınlatma grubunda ise modern bir tasarım dili kullanılırken klasik Ferrari modellerini çağrıştıran temel grafikler kesişim noktalarının içinde kendini gösteriyor. Geniş ve işlevsel olan aerodinamik difüzör amacını açıkça ortaya koyarken, arka cam spoyler profiliyle birleşerek özgün bir tasarım imzası ortaya koyuyor. Aracın karakterini vurgulayan lansman rengi Verde Costiera (Amalfi kıyılarındaki denizin yansımalarından ilham alan parlak bir turkuaz yeşili), şekillendirilmiş yüzeyleri vurguluyor, araca taze ve canlı bir görünüm kazandırıyor.

640 HP gücündeki turbo V8 motor!

Ferrari Amalfi’nin heykelsi bir yapıyla şekillendirilmiş uzun kaputunun altında F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlara sahip 640 HP gücündeki turbo V8 motor yer alıyor. Bununla birlikte arka bölümde konumlandırılan entegre aktif spoyler yüksek hızlarda Amalfi’nin dengesini artırırken, forged jantlar* ve karbon fiber detaylar sportif ve çok yönlü bir estetiği yansıtıyor.

İç mekândaki çift kokpit yerleşimi, fiziksel düğmelere sahip yeni direksiyon simidi ve ikonik marş düğmesinin geri dönüşü dikkat çekiyor. Entegre merkezi ekran ve ergonomik kontroller, dinamik sürüş sırasında sezgisel etkileşim sağlıyor. Bununla birlikte karbon fiber detaylar ve kontrast dikişler otomobile özel bir hava katarken, 2+ konfigürasyon arka koltukların çocuklarla seyahat veya ek bagaj alanı için kullanılmasına olanak tanıyor.