Jeep Markası 'Jurassic World: Yeniden Doğuş' Filminin Vizyona Girmesini Özel Bir Kampanyayla Kutluyor!
80 yılı aşkın süredir SUV segmentinde küresel lider konumundaki Jeep®, Universal Pictures ve Amblin Entertainment efsanevi ortaklığını sürdürüyor ve bu yaz Jurassic Park serisinin 7.’si “Jurassic World: Yeniden Doğuş” için ortak markalı global bir pazarlama kampanyası gerçekleştiriyor.
Jurassic World filmleri otuz yılı aşkın süredir dünya çapındaki hayranlarını heyecanlandırırken, tüm dünyada 6 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Serinin en güncel filmi olan “Jurassic World: Yeniden Doğuş” ise bu sene temmuz ayında tüm dünyada vizyona girdi. Jeep®, yeni bir Jurassic döneminin lansmanı için Universal Pictures ve Amblin Entertainment ile yeniden iş birliği yaptı. Bununla birlikte Jeep markasının globalde sosyal medya kanallarında yayınlanacak uzun metrajlı bir reklam filmi yer aldı.
Jurassic World üçlemesinin, her filminin dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşarak sona ermesinden üç yıl sonra, bu yaz Jurassic serisi “Jurassic World: Yeniden Doğuş” ile yaratıcılıkta yeni bir yöne doğru evriliyor. Efsanevi aksiyon süperstarı Scarlett Johansson, Emmy ve SAG adayı Jonathan Bailey ve iki kez Oscar ödülü kazanan Mahershala Ali'nin baş rollerini paylaştığı bu aksiyon dolu yeni bölümde, bir kurtarma ekibinin dünyanın en tehlikeli yeri olan, geride bırakılan kötülerin en kötülerinin yaşadığı orijinal Jurassic Park için bir ada araştırma tesisine doğru yola çıkması anlatılıyor.
"Jurassic World: Yeniden Doğuş" heyecan ve olasılıklarla dolu iki markayı bir araya getirdi!
Universal Pictures ile uzun süredir devam eden ortaklığın macera ve heyecan dolu Jeep markasını, Jurassic film serisi ile bir araya getirdiğini ifade eden Stellantis'in küresel CMO'su Olivier Francois, “Reklam filmimizin ilham kaynağı, manevra kabiliyeti, sudan geçiş, çekiş, artikülasyon ve yerden yükseklik gibi Jeep Trail Rated kriterlerini alıp, bunlara eğlenceli bir şekilde altıncı bir kriter ekleyerek Jeep Wrangler Jurassic Trail Rated'ı yapmaktı; bu da aracın Jurassic dünyasında yol alabilmesi için gereken tüm kabiliyetlere sahip olduğu anlamına geliyor” dedi. Jeep CEO'su Bob Broderdorf ise, "Jurassic filmleri gibi, Jeep markası da tam bir efsanedir. Dinozorlar ortalıkta dolaşıyorsa ve macera sizi çağırıyorsa, ciddi bir yeteneğe ihtiyacınız var... Ve gerçekçi olmak gerekirse, vahşi dünyada Jeep 4x4 kadar iyi bir araç yoktur; çünkü başka hiçbir araç Jurassic dünyasının gerektirdiği özelliklere sahip değildir” değerlendirmesinde bulundu.
Özel çekim reklamlarda, Jeep Wrangler'ın Velociraptor, Tyrannosaurus, Spinosaurus, Compsognathus, Titanosaurus, Quetzalcoatlus ve yavru bir Aquilops'u kontrol etmek üzere gönderilen bir sürücü tarafından vahşi doğada macera testine tabi tutulduğu gösteriliyor. Yedi dinozor türüne yer veren reklam filmi, izleyicilerin Jeep'in ortak markalı Jurassic filminde bugüne kadar gördükleri en yüksek ses yelpazesini ve en geniş dinozor türünü sunuyor. Filmlerdeki dinozorları tasarlayan Industrial Light & Magic (ILM) şirketi, reklamdaki dinozorları da tasarladı.
İki marka arasında köklü bir geçmiş bulunuyor
Jeep markası ve Jurassic film serisinin köklü bir ortak geçmişi bulunuyor. 2018 yılında, "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" filminin vizyona girmesinden önce Jeep markası, Big Game (Amerikan Futbolu’nda California–Stanford derbisi) sırasında Jeep Wrangler'ın yer aldığı "Jurassic Park" filmindeki ikonik sahneye saygı duruşunda bulunan 60 saniyelik bir reklam yayınladı. Şirketler daha sonra 2022 yılında "Jurassic World: Hakimiyet" filmi için tekrar güçlerini birleştirdi. Jeep markalı Jurassic ürünleri de yakında hayranların beğenisine sunulacak.
Dünyaca ünlü yıldızlar rol alıyor
Aynı zamanda dünyaca ünlü yıldızlar Rupert Friend ve Manuel Garcia-Rulfo'nun da yer aldığı filmin yönetmenliğini bir dinamik görsel uzmanı olan Gareth Edwards (“Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi”) üstleniyor. Filmin senaryosu ise “Jurassic Park"ın orijinal senaristi David Koepp'e ait. “Jurassic World: Hakimiyet” filminde yaşananların üzerinden beş yıl geçmiştir ve gezegenin ekolojisinin dinozorlar için büyük ölçüde elverişsiz olduğu kanıtlanmıştır. Geride kalanlar bir zamanlar yaşadıkları iklime benzeyen iklimlere sahip izole ekvatoral ortamlarda yaşamaktadır. Tropikal biyosferde kara, deniz ve havada yaşayan en devasa üç canlının DNA'sında, insanlığa mucizevi hayat kurtarıcı faydalar sağlayacak bir ilacın anahtarı bulunmaktadır.
Akademi Ödülü adayı Johansson, genetik materyali güvence altına almak için üst düzey gizli bir görevde yetenekli bir ekibi yönetme görevi verilen yetenekli gizli operasyon uzmanı Zora Bennett'i canlandırıyor. Zora'nın operasyonu, yağmacı su dinozorları tarafından gezi teknesi alabora edilen sivil bir aileyle kesiştiğinde, hep birlikte bir zamanlar Jurassic Park için gizli bir araştırma tesisine ev sahipliği yapan yasak bir adada mahsur kalırlar. Burada, çok farklı türlerden dinozorların yaşadığı bir arazide, onlarca yıldır dünyadan gizlenmiş olan uğursuz ve şok edici bir keşifle karşı karşıya kalırlar.
Duncan Kincai, Zora'nın en güvendiği ekip üyesi Ali'yi, Critics Choice ve Olivier Ödülü sahibi Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) paleontolog Dr. Henry Loomis'i, Emmy adayı Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) büyük ilaç firmalarının temsilcisi Martin Krebs'i ve Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer [Güneşin Karanlığında], Doğu Ekspresinde Cinayet) gemi kazası geçiren sivil ailenin babası Reuben Delgado'yu canlandırıyor.
Oyuncu kadrosunda Luna Blaise (Manifest), David Iacono (The Summer I Turned Pretty) ve Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez) Reuben'ın ailesi olarak yer alıyor. Filmde ayrıca Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) ve Ed Skrein (Deadpool) da Zora ve Krebs'in ekibinin üyeleri olarak yer alıyor.
Bir Amblin Entertainment yapımı olan “Jurassic World: Yeniden Doğuş”, Michael Crichton'ın yarattığı karakterlere dayanan Koepp (Dünyalar Savaşı) imzalı senaryoya sahip. Yönetmen koltuğunda ise BAFTA ödüllü Edwards oturuyor. Filmin yapımcılığını, her ikisi de Jurassic serisinin ve geçen yazın gişe rekorları kıran Kasırgalar filminin yapımcıları olan Oscar adayı Frank Marshall ve Patrick Crowley üstleniyor. Filmin baş yapımcıları ise Steven Spielberg ve Denis Stewart.