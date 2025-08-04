Jeep Markası 'Jurassic World: Yeniden Doğuş' Filminin Vizyona Girmesini Özel Bir Kampanyayla Kutluyor!

Jurassic World filmleri otuz yılı aşkın süredir dünya çapındaki hayranlarını heyecanlandırırken, tüm dünyada 6 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Serinin en güncel filmi olan “Jurassic World: Yeniden Doğuş” ise bu sene temmuz ayında tüm dünyada vizyona girdi. Jeep®, yeni bir Jurassic döneminin lansmanı için Universal Pictures ve Amblin Entertainment ile yeniden iş birliği yaptı. Bununla birlikte Jeep markasının globalde sosyal medya kanallarında yayınlanacak uzun metrajlı bir reklam filmi yer aldı.

Jurassic World üçlemesinin, her filminin dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşarak sona ermesinden üç yıl sonra, bu yaz Jurassic serisi “Jurassic World: Yeniden Doğuş” ile yaratıcılıkta yeni bir yöne doğru evriliyor. Efsanevi aksiyon süperstarı Scarlett Johansson, Emmy ve SAG adayı Jonathan Bailey ve iki kez Oscar ödülü kazanan Mahershala Ali'nin baş rollerini paylaştığı bu aksiyon dolu yeni bölümde, bir kurtarma ekibinin dünyanın en tehlikeli yeri olan, geride bırakılan kötülerin en kötülerinin yaşadığı orijinal Jurassic Park için bir ada araştırma tesisine doğru yola çıkması anlatılıyor.

"Jurassic World: Yeniden Doğuş" heyecan ve olasılıklarla dolu iki markayı bir araya getirdi!

Universal Pictures ile uzun süredir devam eden ortaklığın macera ve heyecan dolu Jeep markasını, Jurassic film serisi ile bir araya getirdiğini ifade eden Stellantis'in küresel CMO'su Olivier Francois, “Reklam filmimizin ilham kaynağı, manevra kabiliyeti, sudan geçiş, çekiş, artikülasyon ve yerden yükseklik gibi Jeep Trail Rated kriterlerini alıp, bunlara eğlenceli bir şekilde altıncı bir kriter ekleyerek Jeep Wrangler Jurassic Trail Rated'ı yapmaktı; bu da aracın Jurassic dünyasında yol alabilmesi için gereken tüm kabiliyetlere sahip olduğu anlamına geliyor” dedi. Jeep CEO'su Bob Broderdorf ise, "Jurassic filmleri gibi, Jeep markası da tam bir efsanedir. Dinozorlar ortalıkta dolaşıyorsa ve macera sizi çağırıyorsa, ciddi bir yeteneğe ihtiyacınız var... Ve gerçekçi olmak gerekirse, vahşi dünyada Jeep 4x4 kadar iyi bir araç yoktur; çünkü başka hiçbir araç Jurassic dünyasının gerektirdiği özelliklere sahip değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Özel çekim reklamlarda, Jeep Wrangler'ın Velociraptor, Tyrannosaurus, Spinosaurus, Compsognathus, Titanosaurus, Quetzalcoatlus ve yavru bir Aquilops'u kontrol etmek üzere gönderilen bir sürücü tarafından vahşi doğada macera testine tabi tutulduğu gösteriliyor. Yedi dinozor türüne yer veren reklam filmi, izleyicilerin Jeep'in ortak markalı Jurassic filminde bugüne kadar gördükleri en yüksek ses yelpazesini ve en geniş dinozor türünü sunuyor. Filmlerdeki dinozorları tasarlayan Industrial Light & Magic (ILM) şirketi, reklamdaki dinozorları da tasarladı.

İki marka arasında köklü bir geçmiş bulunuyor

Jeep markası ve Jurassic film serisinin köklü bir ortak geçmişi bulunuyor. 2018 yılında, "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" filminin vizyona girmesinden önce Jeep markası, Big Game (Amerikan Futbolu’nda California–Stanford derbisi) sırasında Jeep Wrangler'ın yer aldığı "Jurassic Park" filmindeki ikonik sahneye saygı duruşunda bulunan 60 saniyelik bir reklam yayınladı. Şirketler daha sonra 2022 yılında "Jurassic World: Hakimiyet" filmi için tekrar güçlerini birleştirdi. Jeep markalı Jurassic ürünleri de yakında hayranların beğenisine sunulacak.