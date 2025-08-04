Türk Markaları Yurt Dışında Yeni Pazarların Peşinde

Uluslararası araştırmalar yürüten AGS Global’in Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, Türk markalarının küresel pazarlarda kalıcı başarı elde etmesi için “doğru pazar”ın ötesine geçip “doğru strateji”yle hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor. Güler’e göre, artık yalnızca ürün sunmak değil, veriye dayalı içgörülerle değer önerisi oluşturmak markalar için fark yaratıyor.

Rekabetin Yeni Şifresi: Ürün Değil, İçgörü

Güler, doygunluk seviyesinin arttığı Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda farklılaşmanın yalnızca rafine stratejilerle mümkün olduğunu ifade ederken; Afrika, Orta Asya ve Güneydoğu Asya’nın genç nüfusu, artan alım gücü ve dijitalleşme trendleriyle önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekiyor.

AGS Global’in analizlerine göre:

Körfez Ülkeleri (Suudi Arabistan, BAE): Ekonomik dönüşüm, moda, kozmetik, ev eşyaları ve dekorasyon alanlarında yeni fırsatlar yaratıyor.

Güneydoğu Asya (Endonezya, Vietnam): Dijitalleşme ve genç nüfus, özellikle ev tekstili ve teknoloji bağlantılı ürünlerde talebi artırıyor.

Afrika (Kenya, Tanzanya, Etiyopya): Yapı malzemeleri ve dayanıklı tüketim ürünlerinde hızlı büyüme potansiyeli taşıyor.

Avrupa (Almanya, Hollanda): Türk diasporası üzerinden niş markalaşma ve sadakat odaklı stratejiler gelişiyor.

Orta Asya (Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan): Kültürel yakınlık, hızlı adaptasyon ve marka benimsemesini kolaylaştırıyor.

Balkanlar ve Gürcistan: Ekonomik gelişim ve iş yapma kolaylığı ile öne çıkıyor.

Latin Amerika (Brezilya, Şili, Arjantin): Türk dizileri ve THY gibi dolaylı tanıtım kanalları sayesinde farkındalık artıyor.

ABD Pazarı: Kaliteye Hikâye Ekleyen Kazanıyor

Güler, ABD’nin Türk markaları için hâlâ yüksek potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu vurguluyor. Ev tekstili, mutfak ürünleri, dekorasyon ve yaşam tarzı ürünlerinde Türkiye’nin kalite-fiyat avantajı, bu pazarda dikkat çekiyor. Ancak bu avantajın başarıya dönüşmesi için, marka hikâyesi, sürdürülebilirlik ilkeleri ve tasarıma dayalı bir vizyonun öne çıkarılması gerektiğini belirtiyor.