Goodyear, yeni Winter Command ve Winter Command Cargo lastik serilerini piyasaya sürdü
Türkiye'ye özel ürün portföyünü genişletmeye devam eden Goodyear, Winter Command ve Winter Command Cargo olmak üzere iki yeni lastik serisi ile hem binek hem de hafif ticari aracın kış sürüş ihtiyaçlarını karşılıyor.
Goodyear'ın Türkiye için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli lastikler geliştirme konusundaki başarılı mirasının bir sonucu olarak binek otomobiller için geliştirilen Goodyear Winter Command serisi ve hafif ticari araçlar için geliştirilen Winter Command Cargo serisi, ülkenin yol ve iklim koşullarına uyacak şekilde özel olarak tasarlandı.
Bu ürünler, markanın, ülkede direksiyon başına geçen herkese olağanüstü sürüş deneyimleri sağlama taahhüdünü vurgulamaya devam ediyor.
Hem Winter Command hem de Winter Command Cargo serisi lastikler, Türkiye'nin yerel sürüş alışkanlıkları ve kış koşulları göz önünde bulundurularak geliştirildi. Belli ölçülerdeki lastiklerin bir kısmının Goodyear'ın Türkiye'deki üretim tesislerinde üretildiği ve yerel üretimin esneklik ve hızlı pazara sunma süresi gibi avantajlarını doğrudan sürücüye ulaştırdığı belirtiliyor.
Goodyear Türkiye Genel Müdürü Octavian Velcan, "Türkiye'nin benzersiz iklimi, sürüş alışkanlıkları ve pazar ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen bu yeni lastik serisi, Goodyear'ın Ar-Ge uzmanlığını şirketin üretim kapasitesindeki avantajlarıyla birleştiriyor" diyerek şöyle ekledi: "Yeni Winter Command ve Winter Command Cargo serileri, şirketin faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda lastik ve hizmetlerde bir numara olma tutkusunun bir kanıtıdır."
Üstün kavrama, güçlü frenleme, EV uyumluluğu
Goodyear'ın lastik Ar-Ge ve mühendislik alanındaki liderliğinden yararlanan yeni Winter Command ve Winter Command Cargo serileri, sürücülere yol tutuş, frenleme, ıslak zemin kontrolü ve kış aylarında uzun ömürlü kullanım gibi temel performans alanlarında avantajlar sağlıyor.
Özellikle, Winter Command serisi, verimli kavrama sistemi sayesinde binek otomobil sürücülerine karlı yüzeylerde etkili frenleme sunarken, yan blok kenarları ıslak yüzeylerde güçlü kontrol sağlıyor. Hafif yapısı aynı zamanda daha düşük enerji tüketimine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Winter Command serisi elektrikli araçlarla tam uyumlu olacak şekilde tasarlandı ve EV uyumluluğunu gösteren yeni bir lastik yanak sembolü taşıyor.
Hafif ticari araçlar için tasarlanan Winter Command Cargo serisi, karlı yollarda güçlü çekiş, yakıt tasarrufu ve yüksek kilometre performansı sunuyor. V şeklindeki oluklar, verimli su tahliyesi sağlayarak ıslak yüzeylerde güvenilir bir sürüş deneyimini mümkün kılıyor. Merkezi oluklar karla temas ettiğinde kilitlenerek karlı arazide üstün çekiş sağlıyor.
2025 ve 2026 yıllarında piyasaya sürülecek toplam 56 yeni ürün ile Goodyear'ın kış lastiği portföyünün kapsamı, ülkedeki tüm sürücülerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde önemli ölçüde genişletilecek.