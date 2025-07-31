Goodyear, yeni Winter Command ve Winter Command Cargo lastik serilerini piyasaya sürdü

Goodyear'ın Türkiye için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli lastikler geliştirme konusundaki başarılı mirasının bir sonucu olarak binek otomobiller için geliştirilen Goodyear Winter Command serisi ve hafif ticari araçlar için geliştirilen Winter Command Cargo serisi, ülkenin yol ve iklim koşullarına uyacak şekilde özel olarak tasarlandı.

Bu ürünler, markanın, ülkede direksiyon başına geçen herkese olağanüstü sürüş deneyimleri sağlama taahhüdünü vurgulamaya devam ediyor.

Hem Winter Command hem de Winter Command Cargo serisi lastikler, Türkiye'nin yerel sürüş alışkanlıkları ve kış koşulları göz önünde bulundurularak geliştirildi. Belli ölçülerdeki lastiklerin bir kısmının Goodyear'ın Türkiye'deki üretim tesislerinde üretildiği ve yerel üretimin esneklik ve hızlı pazara sunma süresi gibi avantajlarını doğrudan sürücüye ulaştırdığı belirtiliyor.

Goodyear Türkiye Genel Müdürü Octavian Velcan, "Türkiye'nin benzersiz iklimi, sürüş alışkanlıkları ve pazar ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen bu yeni lastik serisi, Goodyear'ın Ar-Ge uzmanlığını şirketin üretim kapasitesindeki avantajlarıyla birleştiriyor" diyerek şöyle ekledi: "Yeni Winter Command ve Winter Command Cargo serileri, şirketin faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda lastik ve hizmetlerde bir numara olma tutkusunun bir kanıtıdır."

Üstün kavrama, güçlü frenleme, EV uyumluluğu

Goodyear'ın lastik Ar-Ge ve mühendislik alanındaki liderliğinden yararlanan yeni Winter Command ve Winter Command Cargo serileri, sürücülere yol tutuş, frenleme, ıslak zemin kontrolü ve kış aylarında uzun ömürlü kullanım gibi temel performans alanlarında avantajlar sağlıyor.