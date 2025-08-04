Altın Emlak Global Artık AB ve İngiltere’de Tescilli!

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve uluslararası tescilin markanın global ölçekte güvenilirliği ve prestiji açısından kritik bir adım olduğunu vurgulayan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, markanın tescilinin şirketin global stratejileri açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası tescil, yatırımcılara ve iş ortaklarına markamızın profesyonel, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Bu güven, yeni iş birliklerini ve müşteri kazanımını kolaylaştırır. Altın Emlak Global olarak yurt dışında gerçekleştirdiğimiz bu tesciller, sadece markamızı değil; hizmet kalitemizi, iş ahlakımızı ve ülkemizin potansiyelini de güvence altına alıyor.”

Hedef AB Üyesi Ülkelerde 10 Temsilciliğe Ulaşmak

Özelmacıklı, Altın Emlak Global’in, alışılmışın aksine yurt dışından Türkiye’ye gelen bir marka olmayıp, Türkiye’den yurt dışına açılan bir marka olduğuna dikkat çekerek “Genellikle franchise gayrimenkul profesyonelliği sistemi, yurt dışından Türkiye’ye getirilen bir modeldir. Ancak biz, ters istikamette, Türkiye orijinli bir marka olarak yurt içinden global pazarlara açılıyoruz. Bu, sadece markamızın değil, ülkemizin de global arenadaki gücünün somut bir yansımasıdır. Altın Emlak Global, 27 yıllık geçmişiyle yerli ve milli bir marka olmanın bilinciyle hareket ederek, Türkiye’den dünyaya açılan köprü olmaya devam edecek. Şu an yurt içinde ve yurt dışında toplam 150’ye yakın temsilciliğimiz var. 2026 yılı sonuna kadar, AB üyesi ülkelerde en az 10 temsilciliğe ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.