Anadolu Hayat Emeklilik, Genesys Engage dönüşümünde ASEE’yi tercih etti

Anadolu Hayat Emeklilik, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak ve çağrı merkezi operasyonlarını daha verimli hale getirmek için Genesys Engage Çok Kanallı Müşteri İletişim Platformu'nu tercih etti. ASEE tarafından hayata geçirilen bu çözüm, Anadolu Hayat Emeklilik'in müşterilerine tüm iletişim ve destek süreçleri boyunca kişiselleştirilmiş ve kesintisiz bir deneyim sunmasını sağlıyor.

Anadolu Hayat Emeklilik, sesli ve dijital kanallar için bütünleşik bir iletişim yönetimi sunan Genesys Engage sayesinde, tüm kanallardan elde ettiği müşteri etkileşimlerini tek bir sistem üzerinden yönetebiliyor. Titizlikle hayata geçirilen CRM gibi sistem entegrasyonlarıyla müşteri verileri ve iletişim geçmişi, merkezi olarak izlenebiliyor. Böylece, müşteri hangi kanaldan iletişime geçerse geçsin bütünsel ve bağlantılı bir hizmet alabiliyor. Bu yapı, müşterilere kesintisiz bir iletişim yolculuğu sunarken müşteri memnuniyetinin de artmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, ASEE tarafında sunulan entegre analiz ve raporlama özellikleriyle müşteri etkileşimlerini derinlemesine inceleyebilen Anadolu Hayat Emeklilik, müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerini daha da güçlendiriyor.

Uçtan uca müşteri deneyimi

Dünyada 100'den fazla ülkede kullanılan ve şirketlerin içeride kullandığı büyük ölçekli sistemlerle tamamen uyumlu bir platform olan Genesys Engage ile Anadolu Hayat Emeklilik, çok kanallı müşteri iletişimini tek bir platformda merkezileştiriyor. Müşteri iletişimi, kanallar arası geçişlerde bilgi kaybı olmadan sürdürülebildiği için çağrı süreleri kısalıyor, müşteri memnuniyeti artıyor ve temsilcilerin daha verimli çalışması sağlanıyor.

Platform, müşteri etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak sistemde toplayarak ilerleyen süreçler için yol gösterici veriler sunuyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı erişilebilir altyapısı sayesinde; web, telefon, mesajlaşma ve sosyal medya gibi farklı iletişim kanalları entegre biçimde kullanılarak üst düzey bir müşteri deneyimi sunuluyor.

“Sürdürülebilir bir dijitalleşme yaklaşımı ile hizmet veriyoruz”

İş birlikleri hakkında açıklamada bulunan ASEE Türkiye Ülke Lideri Hatice Ayas, “Anadolu Hayat Emeklilik'in dijital dönüşüm yolculuğuna uzun yıllardır yaptığımız katkıyı bu projeyle yeni bir boyuta taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Müşteri deneyimini daha verimli, kesintisiz ve kişiselleştirilmiş hale getirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz bu platform, sadece teknolojik bir altyapı dönüşümü değil, aynı zamanda müşteri odaklı hizmet anlayışının yeniden şekillenmesini sağlayan stratejik bir adım. ASEE olarak, sadece teknolojiyi değil, sürdürülebilir bir dijitalleşme yaklaşımını sunuyoruz. Bu doğrultuda, Anadolu Hayat Emeklilik'in büyüme stratejilerine destek olacak en güncel ve güvenilir çözümleri sağlamaya devam edeceğiz” dedi.