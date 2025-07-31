Sahte kimlikle e-imza alınarak yapılan sahte işlemler artıyor

Kimlik sahteciliğine dayalı işlemler, son dönemde farklı alanlarda kendini göstermeye devam ediyor. Bu yöntemle eğitim ve sürücü belgesi (ehliyet) sistemlerine sahte kayıtlar giriliyor; gerçekte başarısız olan adaylar sistemde başarılı gösteriliyor; sahte diplomalar resmi sistemlerde geçerliymiş gibi gösteriliyor. Tüm bu işlemler, sahte e‑imzalar kullanılarak ve sistemlere yetkisiz erişim sağlanarak gerçekleştiriliyor.

Bu olaylar, e‑imza başvurularında kimlik doğrulama süreçlerinin zayıf noktalarının kötüye kullanılabileceğini açıkça gösteriyor. Elektronik imza, yalnızca dijital işlemleri kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dijital güvenliğin temelini oluşturuyor. Bu nedenle, elektronik imza verilirken yetkili kurumların kimlik doğrulama süreçlerini titizlikle yürütmesi hayati önem taşıyor.

E-imza başvuru ve temin süreçlerinde kimlik doğrulama süreçlerinin sıkılaştırılması, yeni nesil kimlik kartları ve biyometrik kontrollerin zorunlu hale getirilmesi, e‑imza başvuru noktalarında kimlik doğrulamaya dayalı denetimlerin artırılması, kimlik doğrulama işlemlerinin dijital ve izlenebilir olması, alınması gereken önlemlerin başında geliyor.

Elektronik imza güvenliği, yalnızca bireylerin değil, devletin ve toplumun dijital itibarını da koruyor. Kimlik doğrulama süreçlerindeki her açık, büyük sistemsel zararlar doğurabiliyor.

“Geliştirdiğimiz teknolojilerle, sahteciliğin önüne geçilmesine katkı sağlıyoruz”

biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, elektronik kimliklerin ve biyometrik doğrulama sistemlerinin dolandırıcılığa karşı etkili bir kalkan olabileceğini vurguluyor: “Sahte kimlikle e-imza alınarak yapılan işlemler her geçen gün daha sofistike hale geliyor. Bu işlemler, bireylerin bilgisi dışında gerçekleştirilebildiği için mağduriyet yaratıyor. Elektronik kimlik kartları ve biyometrik doğrulama sistemleri sayesinde, kişinin gerçekten kim olduğunu güvenli bir şekilde teyit etmek mümkün. biOnay olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle, sahtecilik vakalarının önüne geçilmesine katkı sağlıyoruz.”