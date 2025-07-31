Petrol Ofisi Grubu denizlerde üst üste 6. kez lider

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2024 verilerine göre Petrol Ofisi Grubu'nun PO/Marine markası, yaklaşık 1 milyon tona ulaşan toplam satış hacmi ile 2024 yılını da lider tamamladı. Böylelikle PO/Marine, 2024 yılında transit pazarındaki yüzde 33, yurt içi denizcilik yakıtları pazarındaki yüzde 49,8 ve tüm denizcilik pazarındaki yüzde 36,1'lik payıyla liderlik başarısını altıncı yılında da korudu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, “PO/Marine markamızla denizcilik yakıtları alanında hem yerel hem de küresel ölçekte çıtayı sürekli yükseltiyoruz. Bugün Türkiye'nin tüm sahil şeridine yayılan operasyon ağımız, her yıl on binlerce gemiye ulaşan hizmet kapasitemiz ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerimizle müşterilerimizin potansiyel gelecek ihtiyaçlarını dahi gözetip karşılayabilecek şekilde kendimizi yeniliyoruz. ISCC sertifikamızla global ölçekte düşük karbonlu denizcilik vizyonuna katkı sağlıyor, uluslararası iş birliklerimizle etki alanımızı genişletiyoruz. Denizcilik sektöründeki liderliğimizi üst üste altıncı yıla taşımamız da vizyonumuzun, kararlılığımızın ve ekosistemimize kattığımız değerin güçlü bir göstergesi. Bu başarıyı mümkün kılan tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.