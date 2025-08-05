FIAT PROFESSIONAL’DAN 700 BİN TL’YE VARAN YÜZDE 0 FAİZLİ FİNANSMAN FIRSATLARI!

FIAT Professional, ağustos ayına özel sıfır faizli kampanyalarıyla, yeni bir ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda markanın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modeli Scudo Van’da 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Yüksek performansı, teknolojisi ve yeni güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van ve tek /çift kabin gibi gövde seçenekleri ve farklı kasa boyutlarıyla Ducato Kamyonet modeli, 700 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile satın alınabiliyor. Ducato Minibüs modeli ise 500 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından en üst seviyeyi sunan ve müşteri gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanan Doblo, ağustos ayı boyunca 400 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunulurken; ikinci sıra sabit veya katlanabilen koltukları ile 5+1 yolcu kapasitesi sunan “iş için güçlü yaşam için konforlu” Scudo Combi/Combimix modelleri ise 400 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor. Markanın 8+1 kişilik ve otomobil versiyonu Ulysse’de ise 500 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

100 bin TL’ye varan nakit alım indirimleri!

Kredi yerine nakit alımı tercih eden müşteriler ise Doblo, Ulysse ve 2025 model yılı Scudo modellerinde 75 bin TL, Ducato modellerinde ise 100 bin TL nakit alım indiriminden yaralanabiliyor. Bununla birlikte FIAT Professional modellerinde, ağustos sonuna dek takas indirim ve birbirinden cazip özel showroom indirimleri de sunuluyor.