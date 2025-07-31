İTÜ Çekirdek girişimleri, bugüne kadar 325 milyon dolardan fazla yatırım aldı!
İTÜ ARI Teknokent’in öncülüğünde girişimcilerin yolculuğuna 2011 yılından bu yana ortak olan İTÜ Çekirdek’in bünyesindeki 29 girişim, bu yılın ilk yarısında gerçekleşen 31 farklı yatırım turunda toplam 15,7 milyon dolar yatırım aldı.
İTÜ ARI Teknokent’in öncülüğünde girişimcilerin büyüme yolculuğuna 2011 yılından bu yana ivme kazandıran İTÜ Çekirdek, her yıl ortalama 500 startup’ı destekleyerek Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer sağlıyor. 14 yılda 5000’den fazla teknoloji girişimini destekleyerek, 2.000’inin şirketleşmesine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimlerin 11 bini aşkın kişiye istihdam yaratmasına yardımcı olarak başarısını katlıyor. Bunlara bir yenisini ekleyen 29 İTÜ Çekirdek girişimi, yılın ilk yarısında 15,7 milyon dolar yatırım aldı. Böylece İTÜ Çekirdek girişimlerinin bugüne kadar aldığı toplam yatırım 325 milyon doları, toplam değerleme ise 3,2 milyar doları aştı.
Ayrıca, İTÜ Çekirdek son dört yıldır yereldeki başarısını globale de taşıma hedefini ITU Seed Uluslararası Hızlandırma programıyla sürdürerek uluslararası girişimleri de destekliyor. Böylelikle globalden gelen yabancı girişimlere bir hub sunan ve bunun yanında Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang’de onları finansmanla buluşturan ITU Seed’e, bugüne dek 95’den fazla ülkeden 1000’i aşkın girişim başvurdu ve 140 girişim programa kabul edildi.
Yapay zekâ girişimleri yükselişini sürdürüyor
Teknoloji girişimciliğini yaygınlaştırmak, girişimcileri desteklemek ve katma değerli teknolojilerin üretilmesine katkıda bulunmak için bugüne dek binlerce girişimci, yüzlerce kurum, mentör ve yatırımcının İTÜ Çekirdek’te bir araya geldiğini ifade eden İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Girişimlerimizin elde ettiği her başarı, onlara sunduğumuz desteğin en değerli çıktısı. Nitekim yılın ilk yarısında 31 farklı yatırım turuna katılan 29 girişimimiz, bizleri gururlandıran başarılar elde etti. İTÜ Çekirdek girişimlerinin sektörel dağılımına baktığımızda, yatırımların yüzde 70’inin yazılım tabanlı çözümler geliştiren girişimlere yöneldiğini görüyoruz. İTÜ Çekirdek girişimcilerinden yatırım liderliğini yapay zekâ tabanlı ileri analitik platformu Spiky.ai ve perakende medya ve veri içgörüleri platformu olarak faaliyet gösteren Footprints AI olmak üzere iki yapay zekâ girişimi göğüslüyor. Bunların ardından, sağlık teknolojileri alanında ürün geliştiren Pulsetto, yenilenebilir enerji alanında çalışan Werover, yazılım geliştiricilere yapay zekâ ile destek sağlayan Bitloops, e-ticaret markaları ile içerik üreticilerini bir araya getiren Kolaj Co ve ileri teknoloji kamera tasarım ve üretim firması Büyütech takip ediyor. Geri kalan birbirinden değerli 22 girişimimiz ise enerji, sağlık, çevre, oyun, pazarlama ve finans teknolojileri gibi farklı alanlarda çalışmalarını sürdürmekte. Bu çeşitlilik, İTÜ Çekirdek ekosisteminin yalnızca bir alana değil, birçok farklı sektöre değer katabildiğinin en somut göstergesi. Yatırım kaynaklarına baktığımızda ise, İTÜ Çekirdek girişimcileri pre-seed yatırımlarını Türkiye ekosisteminde bulurken Seed aşamasında geçtiklerinde artık global yatırımcıların ilgisini çekerek yatırım tutarlarının yüzde 75’i global yatırımcılardan gelmekte. Girişimlerimizin katlanarak büyüyen başarılarıyla gurur duyarken kapımızdan giren bir girişimcinin her adımında yanında yer almayı, ilk günkü heyecanımızla sürdürüyoruz.” dedi.
2025 yılının ilk yarısında yatırım alan 29 İTÜ Çekirdek girişimi şu şekilde:
Arkhe: PCB'lerin iç katmanlarını analiz ederek üretim hataları ve hizalama problemlerini tespit eden; tersine mühendislik ve kalite kontrol süreçlerini dijitalleştiren bir yazılım geliştirir.
Bitloops: Figma tasarımlarını profesyonel, duyarlı ve tepkisel kodlara dönüştüren; görselleri, yazı tiplerini ve stilleri otomatik olarak işleyen bir Frontend Copilot geliştirir.
Bak-Tek: Teknik bir operatöre gerek duymaksızın otomatik çalışan, atık su sistemlerindeki sorunlara doğal yöntemlerle çözüm sunan bir sistem geliştirir.
Büyütech: Yolları daha güvenli hâle getirmek amacıyla kamera tabanlı ileri seviye sürüş destek sistemleri (ADAS) geliştirir ve üretir.
Doğa-Pozitif Yatırımlar için Yeni Nesil Ekolojik İzleme ve Analiz Platformu: Enerji yatırımları için ekolojik verileri analiz eden ve raporlayan bir iş akışı geliştirir.
Footprints AI: Omnichannel perakende verilerinin gelirleştirilmesini sağlayan yeni nesil bir Retail Media platformu sunar.
Hergele Elektrikli Scooter: Yerli elektrikli scooter üretimi ve e-mobilite araç paylaşımı için teknolojik altyapı sağlar.
Heypungi: Pedagojik olarak onaylı kitaplar, eğitici oyunlar, aile etkinlikleri ve dil eğitimi sunan dijital bir öğrenme platformu geliştirir.
Hummingdrone: Tarım ve enerji sektörleri için yapay zeka odaklı havadan görüntüleme, haritalama, analiz ve otonom drone çözümleri sunar.
KamyondaPOS: Lojistik sektöründeki bireysel kamyoncuların kredi kartı ile tahsilat yapabilmesini sağlayan alternatif bir ödeme çözümü sunar.
Kolaj: E-ticaret markaları ile video içerik üreticilerini yapay zeka destekli bir platformda buluşturarak etkili reklam videoları sunan bir pazar yeri geliştirir.
Magnus: Yapay zekâ tabanlı portföy optimizasyonu ve robo danışmanlık çözümleri sunan bir platform geliştirir.
MEMS Tabanlı ve Biyo-Nano-Sensör Entegreli Modüler Analiz Sistemi: Elma suyundaki mikotoksinleri tespit etmek amacıyla biyosensör ve mikroakışkan teknolojileri kullanan bir kalite iyileştirme sistemi geliştirir.
OneNewOne: Yapay zekâ destekli işe alım platformu ile hem adaylar hem de işverenler için işe alım süreçlerini dönüştürür.
ORBİNA: Bilgi çalışanlarının chat arayüzüyle müşterileriyle etkileşime geçmesini sağlayan; müşteri desteği, satış ve pazarlama görevlerini yapay zekâ ile otomatikleştiren bir platform sunar.
OyunMu (UPley): Sağlıklı iletişim becerilerini oyunlar aracılığıyla öğreten ve motivasyonu artıran dijital bir platform geliştirir.
Pulsetto: Giyilebilir vagus siniri uyarıcısı ve mobil uygulamasıyla stres, anksiyete azaltımı ve uyku kalitesini artırmayı hedefler.
Qready Kuantum Optimizasyon Modülü: Kuantum ve klasik algoritmaların avantajlarını hibrit bir yapıyla birleştirerek büyük ölçekli optimizasyon problemlerine yenilikçi çözümler sunar.
SekGames: Akıllı saatleri hareket algılayan birer kumanda gibi kullanarak, akıllı telefonlarla entegre çalışan çapraz platform oyunlar geliştirir.
Spiky.ai: Öğrenci verileri ile performans ölçümlemesi, öğrenme yolu modellemesi ve ileri düzey tahminleme sunarak eğitim sistemlerine kolay entegre olan bir analiz platformu geliştirir.
Sporsepeti: Spor aktivitelerini daha erişilebilir hâle getiren bir dijital platform sunar.
Sürdürülebilirlik Veri Yönetimi Platformu: Web tabanlı, büyük veri yönetimi ile sürdürülebilirlik performansının takibini sağlayan bir geliştirme platformu sunar.
Syntonym: Görsel verileri metrik kaybı olmadan anonimleştiren, GDPR-KVKK uyumlu yapay zekâ tabanlı bir platform geliştirir.
Tamamliyo.com: Sağlık sigortaları özelinde teklif, satış ve provizyon süreçlerine insurtech çözümleri geliştirir.
Veur AI: Radyoloji ve dijital patoloji alanında sağlık uzmanlarının kendi yapay zekâ çözümlerini geliştirip kendi ortamlarında kullanabileceği bir ekosistem sunar.
Virasoft: Dijital patoloji ve telepatoloji alanında kanser başta olmak üzere patolojik hastalıkların tanı ve teşhis süreçlerini daha etkili hâle getiren çözümler sunar.
Werover: Yenilenebilir enerji sektöründe yapay zekâ ve IoT teknolojilerini kullanarak kestirimci bakım çözümleri sunar.
Winfluencer: Influencer’lar ile e-ticaret sitelerini gelir ortaklığı modeliyle buluşturan, otomatikleştirilmiş bir pazaryeri uygulaması sunar.
Zephlen AI: Müşteri geri bildirimlerini yapay zekâ ile analiz ederek anlamlı içgörüler sunan bir müşteri asistanı çözümü geliştirir.