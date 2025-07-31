İTÜ Çekirdek girişimleri, bugüne kadar 325 milyon dolardan fazla yatırım aldı!

İTÜ ARI Teknokent’in öncülüğünde girişimcilerin büyüme yolculuğuna 2011 yılından bu yana ivme kazandıran İTÜ Çekirdek, her yıl ortalama 500 startup’ı destekleyerek Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer sağlıyor. 14 yılda 5000’den fazla teknoloji girişimini destekleyerek, 2.000’inin şirketleşmesine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimlerin 11 bini aşkın kişiye istihdam yaratmasına yardımcı olarak başarısını katlıyor. Bunlara bir yenisini ekleyen 29 İTÜ Çekirdek girişimi, yılın ilk yarısında 15,7 milyon dolar yatırım aldı. Böylece İTÜ Çekirdek girişimlerinin bugüne kadar aldığı toplam yatırım 325 milyon doları, toplam değerleme ise 3,2 milyar doları aştı.

Ayrıca, İTÜ Çekirdek son dört yıldır yereldeki başarısını globale de taşıma hedefini ITU Seed Uluslararası Hızlandırma programıyla sürdürerek uluslararası girişimleri de destekliyor. Böylelikle globalden gelen yabancı girişimlere bir hub sunan ve bunun yanında Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang’de onları finansmanla buluşturan ITU Seed’e, bugüne dek 95’den fazla ülkeden 1000’i aşkın girişim başvurdu ve 140 girişim programa kabul edildi.

Yapay zekâ girişimleri yükselişini sürdürüyor

Teknoloji girişimciliğini yaygınlaştırmak, girişimcileri desteklemek ve katma değerli teknolojilerin üretilmesine katkıda bulunmak için bugüne dek binlerce girişimci, yüzlerce kurum, mentör ve yatırımcının İTÜ Çekirdek’te bir araya geldiğini ifade eden İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Girişimlerimizin elde ettiği her başarı, onlara sunduğumuz desteğin en değerli çıktısı. Nitekim yılın ilk yarısında 31 farklı yatırım turuna katılan 29 girişimimiz, bizleri gururlandıran başarılar elde etti. İTÜ Çekirdek girişimlerinin sektörel dağılımına baktığımızda, yatırımların yüzde 70’inin yazılım tabanlı çözümler geliştiren girişimlere yöneldiğini görüyoruz. İTÜ Çekirdek girişimcilerinden yatırım liderliğini yapay zekâ tabanlı ileri analitik platformu Spiky.ai ve perakende medya ve veri içgörüleri platformu olarak faaliyet gösteren Footprints AI olmak üzere iki yapay zekâ girişimi göğüslüyor. Bunların ardından, sağlık teknolojileri alanında ürün geliştiren Pulsetto, yenilenebilir enerji alanında çalışan Werover, yazılım geliştiricilere yapay zekâ ile destek sağlayan Bitloops, e-ticaret markaları ile içerik üreticilerini bir araya getiren Kolaj Co ve ileri teknoloji kamera tasarım ve üretim firması Büyütech takip ediyor. Geri kalan birbirinden değerli 22 girişimimiz ise enerji, sağlık, çevre, oyun, pazarlama ve finans teknolojileri gibi farklı alanlarda çalışmalarını sürdürmekte. Bu çeşitlilik, İTÜ Çekirdek ekosisteminin yalnızca bir alana değil, birçok farklı sektöre değer katabildiğinin en somut göstergesi. Yatırım kaynaklarına baktığımızda ise, İTÜ Çekirdek girişimcileri pre-seed yatırımlarını Türkiye ekosisteminde bulurken Seed aşamasında geçtiklerinde artık global yatırımcıların ilgisini çekerek yatırım tutarlarının yüzde 75’i global yatırımcılardan gelmekte. Girişimlerimizin katlanarak büyüyen başarılarıyla gurur duyarken kapımızdan giren bir girişimcinin her adımında yanında yer almayı, ilk günkü heyecanımızla sürdürüyoruz.” dedi.

2025 yılının ilk yarısında yatırım alan 29 İTÜ Çekirdek girişimi şu şekilde:

Arkhe: PCB'lerin iç katmanlarını analiz ederek üretim hataları ve hizalama problemlerini tespit eden; tersine mühendislik ve kalite kontrol süreçlerini dijitalleştiren bir yazılım geliştirir.