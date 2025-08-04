Özel sigorta yaptıran çalışanlar gelir vergisi üzerinden avantaj sağlayabilir

Maaş, prim, kesinti, kıdem gibi kalemlerin yer aldığı ve şirketlerin her ay yasal olarak hazırlaması gereken bordro, iş hayatının en teknik ve meşakkatli konularından biri olarak kabul ediliyor. Bordrolarda yapılmayanlar veya yanlış yapılanlar ise gerek çalışanlara gerek işverenlere gelir vergisi istisnaları, SGK muafiyetleri veya teşvik uygulamaları gibi alanlarda sağlanan avantajların göz ardı edilmesine neden olabiliyor. Geçtiğimiz yıl, günler süren bordro hazırlama süreçlerini tamamen dijitalleştirerek dakikalar içinde hatasız bir şekilde hazırlamayı sağlayan insan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK’nın Bordro Danışmanlığı Lideri Ceren Görmez, bordroyla ilgili az bilinenleri paylaştı.

Çalışanların özel sigortaları vergi üzerinden avantaj sağlanabilir

Bordroda dikkat edilmesi gereken kritik kalemlerden birinin özel sigorta ödemeleri olduğunu söyleyen Görmez, “Çalışanlar kendileri, eşleri ya da çocukları adına bireysel olarak yaptırdıkları özel sağlık veya hayat sigortalarının poliçe ve ödeme dekontlarını işverene ibraz etmeleri halinde gelir vergisi matrahında yüzde 40’a kadar indirim avantajı elde edebiliyor. Bu da doğrudan çalışanın maaşına yansıtılabiliyor. Sigorta ödeme tutarı ve gelir vergisi matrahı arttıkça, elde edilen avantaj da daha fazla oluyor” dedi. Özel sağlık sigortalarının yanı sıra birikimli ya da birikimsiz hayat sigortalarının da bu kapsamda değerlendirildiğini ancak hayat sigortalarının türünün bordroya yansıyacak tutarı etkilediğini belirten Görmez, bireysel olarak yaptırılan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ödemelerinde ise vergi avantajı uygulanmadığına dikkat çekti.

İşverenlerin fırsatları finans ve imalat tarafında

Bordroda işverenlere sağlanan avantajlara da değinen Görmez şunları söyledi; “Finans çalışanlarının şirket kasasından sorumlu olduğu durumlarda, kasada oluşabilecek olası açıklar bu çalışanlardan tahsil edilebiliyor. İşverenler ise bu ek sorumluluk nedeniyle çalışanlara genellikle prim ödemesi yapıyor. İşte bu ödeme bordroda ‘prim’ yerine ‘kasa tazminatı’ olarak tanımlandığında, ödeme yapılan tutar, herhangi bir alt veya üst sınır olmadan SGK muafiyeti kapsamına giriyor. Böylece işveren yasal yükümlülüklerini yerine getirirken SGK maliyetinden de tasarruf sağlayabiliyor. Ayrıca imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketler, 5510 sayılı kanun kapsamında yüzde 5 oranında ilave prim teşvikinden yararlanabiliyor. Bu avantajdan faydalanmak için de ilgili yasal kriterlerin karşılanması ve bordroların teşvik esasına uygun şekilde hazırlanması gerekiyor.”

Ceza ve potansiyel sorunların önüne geçiliyor

Kolay İK tarafından sunulan bordro hesaplama hizmetleri kapsamında güncel mevzuat değişikliklerini takip ettiklerini ve yasal düzenlemelere anında uyum sağladıklarını belirten Görmez, “Vergi, teşvik ve SGK değişikliklerini otomatik olarak güncelleyerek hesaplamalardaki hataları ve şirketlerin karşılaşabileceği cezaları önlüyor; devlet, çalışan veya ilgili taraflarla ortaya çıkabilecek potansiyel sorunları engelliyoruz. Öte yandan 40’tan fazla tanımlı ek ödeme ve kesinti türü ile yasal gerekliliklere uygun bir şekilde bordro hesaplanmasını sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.