Enflasyonu düşürme ve cari açığı azaltmanın anahtarı ihraç edilen yerli katma değerde saklı

Özellikle ihracat sanayimizin üretimdeki sığlığına dikkati çeken Eren, bunun sanayimiz açısından yapısal bir zaaf olduğunun ve kronik cari açığımızın altında bu zaafın yattığının altını çizdi.

Eren, “ihraç edilen yerli katma değeri (İEYKD) artırmayı hedefe koyan bir ekonomi programı işler hale getirilmeden, ülkemizin "yapısal cari açık" ve onun kaçınılmaz sonucu olan enflasyon döngüsünden kurtulması mümkün değildir" diye konuştu.

Türkiye Makine Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi sanayici Ali Eren, Merkez Bankası’nın yapmış olduğu faiz indirimine yönelik yaptığı açıklamada, “Bir miktar indirim yapılması gerekliydi ve piyasa tarafından beklenmekteydi. ancak dediğim gibi bu adımlar ve genelde para piyasası adımları tek başına bizim rahatsızlığımızı gidermez, ancak yaraya geçici pansuman yapar. Para Politikasının yanı sıra “İEYKD" i artırmayı da odağa koyan orta vadeli bir ekonomi programı işler hale getirilmeden, ülkemizin enflasyon ve cari açıktan kurtulması rasyoneliteden uzak bir yaklaşımdır korkarım bu kabil topyekün bir tedavi için de geç kalınmakta” dedi.

Eren, “Her ilacın ve tedavinin bir yan etkisi olduğu gibi, para politikası tedavisinin de sınai bünyemize olumsuz tesirleri olmaktadır. Tek başına Para Politikasıyla tedavi etme ısrarı tedavi sürecini hem uzatmakta hem de etkisini sınırlı kılmaktadır” diye konuştu.

Enflasyonun düşürülebilmesi için Reel Faizin yüksek, Kurların düşük tutulması - belirli bir süre için - gerekli ama yeterli şart değildir diye belirten Eren, “Denkleme ilave ; ölgesel ve Global olarak içerisinde bulunduğumuz geopolitik eskisine göre çok daha yüksek bir sıcak temas riski barındırmaktadır. Bu sürecte Rezervlerimizin ve reel sektörümüzün güçlü tutulmasının milli güvenlik meselesi olduğunu gözden kaçırmamamız lazımdır. Bu anlamda da hem rezervlerimizin hem de reel ekonominin yapısal dinamiklerinin reforme edilmesi ve sağlıklı tutulması şarttır” dedi.