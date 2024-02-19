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M.ALTAY TÜTÜNCÜ

M.ALTAY TÜTÜNCÜ

ZITLIKLAR VE HOŞGÖRÜ

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Sevgili okurlar,

Zıtlık,iki şeyin birbirine karşıt olması,farklı olması şeklinde tanımlayabileceğimiz bir ifadedir.Beyazın siyahı, açığın koyusu olduğu kadar insanların ve diğer canlıların da birbirlerine renk,cinsiyet, karakter,kişilik özellikleriyle birlikte tercihler,zevkler yönünden karşıtlık oluşturdukları kaçınılmazdır.

Peki şöyle bir soru sorulsa cevabı ne olur acaba?

Bütün bu karşıtlıklar aynı yaşam alanında yaşama imkânı buluyorsa eğer zıtlıklarla birarada anlaşarak,çatışmaya girmeden mutlu bir şekilde yaşamak mümkün mü,mümkünse böyle bir yaşam neden ve nasıl sağlanır?

Cevabı tabiiki mümkün olmalı.Çünkü asırlardır renkleri,dilleri,ırkları,inançları birbirinden çok farklı insanlar ve toplumlar uyumlu ilişkilerle dostluklar oluşturmuşlar,evlilik v.s..gibi etkenlerle kan bağı ile akrabalıklar kurmuşlar, ayrıca mutlu yaşam örnekleri sunmuşlardır.

Nasıl sağlanır sorusunun cevabında ise ihtimallerden birisi karşılıklı çıkar ilişkilerini sağlayarak olabileceği gibi en kuvvetli ihtimal hoşgörü ile anlayışın hakim olması olabilir...

Görülüyor ki hoşgörüyle anlayış,dolaylı olarak insanlarla beraber bütün canlıları olduğu gibi kabul ederek saygıyla,sevgiyle kucaklamak,zıtlıklara rağmen birarada uzlaşma içerisinde aynı yerde neden ve nasıl mutlu yaşanabileceğinin de göstergesidir.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...

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