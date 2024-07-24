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OĞUZHAN PEKMEZ

OĞUZHAN PEKMEZ

ADAPTASYON

Yayınlanma:

Günaydın,

Sürekli hep şikayet eden, suçu hep başkalarına hatta kaderini atan insanlardan aşırı sıkıldım.

Sürekli bir mucizeye ihtiyaç duyuyor bu insanlar.

Kendi istedikleri gibi ve bekledikleri gibi olmalı hatta mucize dedikleri şey kendi alt benliklerine göre olmalı ki, kabul etsinler!

Halbuki;

Mucize hayatın doğasıdır. Ama bazen bir felaket sandığımız şeyin içinde mucizeler ödül olarak gördüğümüz gelişmelerin içinde tuzaklar kayıp veya başarısızlık olarak algıladığımız durumların içinde ödüller ya da hayatın içinde bizim için gerekli gördüğü korumalar vardır.

Hayatın her geçen gün ağırlaştığı ve kimsenin kimseye acımadığı gönül, hak hukuk kavramlarının gün ve gün değiştiği bir dünyada mucizeyi veya şifayı gelecek bir şey sanmayı bıraksak mı?

Her ihtimal her sabah biz gözlerimizi açtığımızda mümkündür.

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OĞUZHAN PEKMEZ Arşivi

HIRS

 27 Ekim 2023 Cuma 09:47
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