OLMAZSA OLMAZ ÖZELLİKLER -2

Sevgili okurlar,

Öyle özellikler vardır ki! İnsanı hayvandan ayıran ve mükemmellik özelliğinin göstergesi olan bahsedeceğim özellikler, aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyanın, yer yüzünün var olma nedenleriyle beraber, bireysel, toplumsal ilişkilerin, bilimin varlığının ve anlamının anlaşılması bakımından bütün insanlarda var olması gereken özelliklerdir.

Öncelikle dünyayı, varlıkları, somut, soyut kavramları her yönüyle keşfetmemizi, yorumlamamızı, açıklamamızı sağlayan bilimin de keşfedilmesi ve belirli ilimler çatısında öğrenilmesini sağlayarak, birçok bilinmeyeni keşfetmemize, yani öğrenmemize vesile olan bilgiden bahsedecek olursak, verilerin işlenerek, anlamlı bütünlüğüyle oluşturduğu ifadelerin her biri bilgidir diyebiliriz.

İnsanın kendi bütünsel varlığıyla birlikte yaşadığı dünyayı, ihtiyaçlarını, olayları anlamlandırdığı öğrenmeye yol açan bilgi, bireylerin öğrenmesine vesile olmasıyla birlikte, diğer insanlara aktarımlarda bulunarak öğretmeye katkıda bulunması yönünden de önemli bir kavramdır.

Öğrenmek ise, bilgilerin anlamlı olarak elde edilmesi, bilinmeyenlerin keşfedilmesi, bilinmesi için, elde edilen bilgilerin insan hafızasında işlenerek saklanmasıdır. Dolayısıyla bilgili insan da öğrenen insan da her zaman gelişime ve donanıma açık olduğu için dünyada meydana gelen gelişmelere, güncel olaylara uzakta kalmayarak, toplumu da aydınlatmayı bilmektedir.

Bilgi, bireyler arasında anlamlı diyaloglara yol açarken, birçok alanda iletişimin gerçekleşmesi, düşüncelerin anlaşılması, öğrenilmesi, paylaşılması için de önemlidir. Çünkü insanlar, var olan, öğrenilen bilgileriyle, düşünceleriyle hayata, topluma bakış açılarıyla kendi birikimlerini, değerlerini, kültürlerini yansıtmaktadırlar.

Bilginin, öğrenmenin yararlı olduğu konularda bireylerin düşünsel ve uygulamalı, teknik, teorik bireysel, toplumsal aktarımları da bilimin, buluşların gerçekleştirilmesini, insanlığa katkısını etkileyeceğinden dolayı, aynı zamanda insanlığın cehaletten, bilgisizlikten arınması, yaşamsal olarak yanlış bildiği konularda ısrarcı olmaması, güncel ve genel ihtiyaçlarını giderebilmesi, doğruları öğrenerek, kendi bütünlüğüne, ailevi ve toplumsal bütünlüğe zarar vermemesi mümkün olacaktır.

İnsanı insan yapan olmazsa olmaz özellikler bakımından sağlıklı bir irade oluşumuna da katkı sağlayan bilgi ve öğrenme, insanın geleceği ile ilgili belirlediği hedeflere yönelik elde ettiği bilgilerle öğrenme ışığında sağlıklı kararlar almasına vesile olmaktadır.

Öyleyse, bilginin ve öğrenmenin etkilediği iradenin de insanı diğer canlılardan ayıran özellikte olduğunu biliyorsak eğer, o halde bilginin, bilimin, ilmin ve öğrenmenin yolundan her yaşta devam etmek, doğru bilgilerle, doğru, yararlı bilimlerle, ilimlerle uğraşarak, bilgili, donanımlı bireyler olmak, bu doğrultuda sağlıklı kararlarla hareket eden irade sayesinde insanlığa, bireysel bütünlüğe, yararlı işlerle gelişmeler göstererek çığır açmak gerektiğini düşünerek neden yaşamayalım ki değil mi..?

"Bilgi ve öğrenme yararıyla insanlığa, insanlıkla da dünyaya ve topluma çığır açmak, değerli kalıntılar arasında yer edinmeyi sağlar." M.Altay TÜTÜNCÜ

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...