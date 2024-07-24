PEYGAMBERLER SİSTEMİ-ADİL DÜZEN -5- II. İSLÂM MEDENİYETİ (UYGARLIĞI)- HAK VE ADALET SİSTEMİ

Yaratılmış olan bütün canlılar mevcut durumlarına birçok büyük aşamalardan sonra gelebilmişlerdir. Uygarlaşma da topluca üretim ve ayrı-ayrı tüketim vardır. Onun öncesinde meyve toplayıcılık, Avcılık dönemlerinin sonucunda tarım dönemine geçilmişti. Bu süreçlerin her birinin öncüsü tabii ki insandır. İnsandaki Beyin, tam bir ilâhi tecellidir. Kainatta bulunan Bilgi ve Atomların hepsini içine alabilecek kapasitede yaratılmıştır. Dolayısı ile öncülük yapabilecek kapasitesi vardır.

Devlet aşamasına gelmeden önce kabileler halinde yaşamaktaydı insanlar. Devlet hüviyeti kazanıldığında medeniyetin, uygarlığın gereği olarak iç örgütlenmeler güçlenmeye başladı ve hiyerarşik yapılar zuhur ettikten sonra örgütlenmeler daha da gelişmiştir. Geldiğimiz noktada bütün insanlık adeta tek bir örgüt konumuna gelmiş durumdadır. Beş bin yıl öncesinden beri aşama-aşama insanlar üretime önem verişlerini artırarak, III. Bin yılın başlarında sonuca varılmış, tamamlanma gerçekleşmiştir.

Günümüz Dünyasında geldiğimiz noktada: Ürettiğini tüketen insan çok azdır. daha ziyade satış halkalarıyla insanlığın tüketimine sunulmaktadır, ticareti yapılmaktadır. Kişisel olarak üreticiler imkanlarının çok azını alsa da, genel de ticari pazarlama şirketlerinde büyük imkanların oluştuğu görülmektedir. Genel manada hem büyüme hem de iş bölümü açısından uygarlaşmada üst seviyelere çıkılmıştır. Tabidir ki, bu süreçlerin getirdiği bir takım sorunlar da belirmiştir.

İnsanlık açısından hem teknik anlamda olmuş problemlerin çözülebilmesi için hem de Ekonomik çalışma ve gelişme potansiyellerinin daha da güçlü hale gelmesi için yeterli ve büyük başarılar elde edilmiştir. Ancak elde edilen bu başarıların Adaletin yerli-yerine oturması açısından tam olduğu söylenemez. Maalesef çoğu katmanlarda olduğu gibi, Adalete iş gelince yeterli ehemmiyet gösterilmemektedir. Daha ziyade çıkarlarda “BENLİK” öncelenmektedir.

Hukuk Düzeni Adaletin sağlanması için vardır. Adalette aksaklıklar varsa, insanların BARIŞ içerisinde yaşaması da mümkün olmamaktadır. 21. yüzyıl Dünyasında bile hâlâ yeterli çözüm noktasına gelinememiştir. Belki de giriş kısmında, başlangıç noktasında gibi durulmaktadır. Çok hızlı bir şekilde insana yaraşır bir düzeye gelmesi adına, uygulanabilir yapıları da oluşturularak Hukuki düzene acil bir yenilenme getirilmelidir. Hukuki sorunların çözülmesi sonucu yönetimlerdeki sorunların da çözüme kavuşturulmasında büyük kademeler geride kalmış olacaktır.

Sevgi, Saygı ve hürmetlerimle. Grb. K. S.