OLMAZSA OLMAZ ÖZELLİKLER -3

Sevgili okurlar,

İnsanların, toplumların, ülkelerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal tüm ihtiyaçlarını gidererek, bilimin varlığıyla gelişip, zenginleşip yeni buluşlarla, icatlarla var olan ve yaşamsal koşulları her alanda kolaylaştıran yenilikleri "Teknoloji" olarak ifade ediyoruz.

Teknoloji, günümüz koşullarında bahsettiğimiz özellikleriyle beraber merak ve ilgi uyandıran, nasıl meydana getirildiği ile ilgili araştırıcı, sorgulatıcı özellikleriyle de sürekli gündemde olması dolayısıyla her çağda önemini korumakta, gelişen çeşitli yenilikleriyle insanlığa farklı alanlarda hizmetlerini, güzelliklerini sunmaktadır.

Özellikle 1760'larda İngiltere'de başlayarak, 19. ve 20.yüzyıllardan günümüze kadar devam eden süreçte, sanayi devriminin etkisiyle hızlı gelişen buharlı makinelerin icat edilmesi ve sonrasında, lokomotifler, otomobiller, ağır sanayi, ilaç sanayisi, bilişim sistemleri gibi donanımsal teknik çeşitli alanlarda etkisini göstererek, birçok ülkede insan hayatının kolaylaştırılmasıyla birlikte yapay zeka vb. etkilerle ekonomik kazanç elde edilmesini de sağlayan teknoloji, *olmazsa olmaz özellikler* olarak, çeşitli temel ihtiyaçları ve uzun vadeli genel ihtiyaçları gidererek yaşantıları kolaylaştırması nedeniyle mutlu, sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulmasına da vesile olmaktadır.

Peki böylesi gelişen dünya harikasından yararlanmak, insanlık adına imkânlar ölçüsünde böyle bir harikayı geliştirmek, insanlığa daha iyi teknolojik harikalar sunmak beklenirken mantıksal doğrultuda akla gelebilecek bazı soruların cevabı ne olur acaba bakalım?

1-Sürekli tüketim bireyleri olarak tüketim toplumunu oluşturmak, yeni harikalar üretmemek veya üretememek, var olanı da yok etmek, kötü kullanmak, İnsanlığı ve dünya düzenini, bilindiklerin ötesinde nasıl bir sonuca ulaştırır?

2-Teknolojinin yok olması, var olan ilerlemeci imkânsal koşulları ilkelliğe dönüştürdüğünde insanlık nereye varır?

3-Bilimi ve teknolojiyi hangi yollarla zenginleştirmeli?

4-Yararlı teknolojiler nasıl geliştirilmeli ve kullanılmalı?

5-Zararlı teknolojiler varsa eğer, yararlı hale nasıl getirilmeli?

6-Günümüz teknolojik gelişmeleriyle toplumsal yaşantı ve dünya nasıl bir düzene doğru yol almakta?

Bahsettiğimiz soruları mantıksal doğrultuda cevaplandırdığımızda insanlığa, dünya düzenine yönelik, davranışsal ve düşünsel yeni bir dönüşüm mü oluştururuz acaba, düşünmek lazım..?

" Medeniyet, ahlaki, bilimsel, kültürel değerleri doğrultusunda, insani, toplumsal ilişkileriyle yol alarak, tarihiyle ve teknolojisiyle asırlarda yer bulur."

*M.Altay TÜTÜNCÜ*

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...