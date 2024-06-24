MÜTEVAZİLİK ve İNSAN

Sevgili okurlar,

İnsan doğasında itibar, saygınlık, değer sahibi olma gibi insanı mutlu eden duygular olduğu kadar değersizleşme, itibarsızlaşma gibi mutsuz eden, bireyi kendi iç dünyasında ve toplumsal açıdan küçük düşüren duygular da hep var olmuştur.

İnsanı insan yapan, onun saygınlığını artıran en önemli değerlerden birisi olarak bilinen mütevazilik de kibrin zıt anlamlısı olarak bazı karakteristik, kişisel özelliklere göre insanlarda yaşamsal olarak davranış biçimi şeklinde görülmüştür.

Mütevazilik, bireylerin eğitimsel, parasal, kariyer vb. bazı konularda başarılı olmaları, farklı olmaları ve kendilerini bahsettiğimiz konularda tanıtabilmeleri açısından "Sen seni anlatma, bırak bir başkası seni anlatsın" veya "Ne kadar büyürsen omuzların inik yani yere bakan, küçülmeyi bilen bir kişilik ol" anlamında kullanılmakla birlikte alçak gönüllülükle de ifade edilebilmektedir.

Özellikle günümüz dünyasında herhangi bir başarı, kariyer elde edildiğinde gururla kibrin var olması durumunda yansıtılması güç olabilen mütevazilik, insan sevgisini, mutluluğu sağlayarak, kibri, narsist (kendini beğenme) kişiliği yok edebileceği gibi, bireylerin örnek bir rol model olmalarına, belki de farkında olmadan başarılarını artırmalarına vesile olmaktadır.

Bireyler arasında olumlu ilişkiler kurulmasını, toplumlarda böyle bireylere liderlik görevlerinde bile öncelik verilmesini sağlayan mütevazilik, ayrıca değerli olmayı da mümkün kılmıştır. Dolayısıyla bu tarz kişilikte insanlarda zarar verici, rekabet boyutunda ilişkiler, hırs vb. olumsuz özellikler görülmemektedir. Bunun sonucunda çatışmalar, kırgınlıklar oluşmadığı için, böyle bireyler arasında olumlu ilişkiler sürdürülebilirken, mutlu bir yaşam da elde edilebilmektedir.

Sevgili okurlar,

Şunu unutmamalı ki! Ne kadar mütevazi olursak, o denli tercih edilen insanlar olarak mutlu yaşarız, saygınlık elde ederiz, itibar kazanırız.

Bütün ilişkilerimizin kibirden uzak, saygıyla ve sevgiyle devam etmesi dileğiyle...

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...