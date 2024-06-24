Ekmek Fiyatlarına Sessiz Sedasız Okkalı Zam! 1 Ekmek 20 TL Oldu!
Son dönemde ekmek fiyatlarına gelen zamlar vatandaşların gündeminde geniş yer buldu. Bugün itibariyle duyurulan yeni zam kararıyla ekmek fiyatlarında yüzde 80 oranında artış yaşandı. İşte yeni zam kararının detayları ve ekmek fiyatları...
BESAŞ Ekmek Fiyatlarına Zam Yaptı
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarında önemli bir artış yaptı. Daha önce 7 lira 50 kuruştan satılan 400 gram BESAŞ ekmeği, yeni zamla birlikte 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Bu, ekmek fiyatlarına yüzde 66 oranında bir zam anlamına geliyor. Zamlı fiyatlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Yeni Ekmek Fiyatları
BESAŞ tarafından üretilen ekmeklerin yeni fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
- Tam buğday ekmek: 22,5 lira
- Kepekli ekmek: 17 lira
- Çavdarlı ekmek: 22,5 lira
- Ruşeynli ekmek: 22,5 lira
- Ayçekirdekli ekmek: 25 lira
- Organik siyez tam buğday: 45 lira
- Tam tahıllı ekmek: 25 lira
- Yulaflı ekmek: 25 lira
- Yöresel köy ekmeği: 45 lira
- Rol ekmek: 3 lira
- Kepekli rol ekmek: 3 lira
- Tuzsuz rol ekmek: 3 lira
- Şampiyon ekmek: 7,5 lira
- Çikolatalı ekmek: 7,5 lira
- Sandviç ekmeği (3'lü): 10 lira
Zamlar Vatandaşı Zorluyor
Yeni zamlı fiyatlarla satışlar bugünden itibaren başladı. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılması beklenen zamlar henüz belirlenmeden önce gelen bu zamlar, vatandaşların bütçesini daha da zor durumda bırakıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de ekmek fiyatlarına peş peşe zam kararları açıklanmıştı. Ekmek fiyatlarındaki bu artışlar, özellikle kalabalık ailelerin bütçesinde büyük yük oluşturuyor ve tepkilere neden oluyor.
Zamların Ekonomiye Etkisi
Ekmek fiyatlarına gelen bu zamlar, genel olarak gıda enflasyonunun da artmasına sebep oluyor. Vatandaşlar, temel gıda maddesi olan ekmeğe yapılan bu yüksek zamların, diğer gıda ürünlerinin fiyatlarını da etkileyeceğini düşünüyor. Bu durum, özellikle dar gelirli ailelerin yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor.
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