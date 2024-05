KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN MUTLU YAŞAM

Sevgili okurlar,

Doğumdan ölüme kadar devam eden yaşam sürecimizde birçok olumlu, olumsuz ilişkilerle ve olaylarla karşılaşmaktayız.

Gözlemlediğimiz,yaşadığımız ilişkilerle birlikte gerçekleşen olaylarda, oluşumsal etkenlerin nedenleri,sonuçları üzerinde düşünürken yaşananlara yönelik bakış açımıza göre çıkarımlar, yorumlamalar yapmaktayız.

Bakış açımızı belirlerken kişilik,karakter,akıl,zekâ vb. özelliklerimizin etkilerine göre tutumlarımızı,davranışlarımızı ve yaklaşımlarımızı yönlendirmekteyiz.Örneğin bireyler arasında veya toplumlar arasında gelişen olumlu ya da olumsuz ilişkileri,kimi insan tek taraflı,kimi insan empatik yaklaşımlarla iki taraflı, kimileri ise tamamen tarafsız değerlendirerek kendi düşünceleri ile bireylere ve toplumlara yönelik önemli çıkarımlar sonucunda ilişkiler geliştirebilmektedirler.

Kişiliğimizi, akıl ve zekâ yapımızı ise, bireysel,toplumsal olarak fiziksel,sosyal ihtiyaçlarımızın giderilip giderilmeme durumları etkileyeceğinden dolayı herhangi bir durumu olumlu yönleriyle ele almamız gerekirken olumsuz yönleriyle ele alarak negatif ilişkilerin oluşumuna neden olmakla birlikte,tersine bir bakış açısıyla olumsuzluklar içerse dahi olumlu yönleriyle ele alarak değerlendirip, "Yaratıcı Zekâ" etkisiyle de insanlığa yararlı, bilimsel ve sanatsal çalışmalarla üretimler yapabilmekteyiz.Dolayısıyla kişiler arası ve toplumlar arası çatışmaları önleyici yararlı davranışlarla hareket ederek uyumlu, pozitif, iyi ilişkilerle devam eden mutlu bir yaşam süreci oluşturmaktayız.

Sevgili okurlar, insan hayatını önemli ölçüde etkileyerek bahsettiğim sürecin oluşumunu sağlayan, geçtiğimiz haftalarda da belirttiğim Abraham H. Maslow'un değindiği "Kendini Gerçekleştirme Kuramı" ile ifade edilen "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" o kadar önemli bir kavramdır ki! her koşulda, her yaşta, her ülkede ve toplumda benliğimizin, hayatımızın kendisi olmakla birlikte mutlu bir yaşamın olmazsa olmazıdır aslında.Bunu unutmamak, uygulamak ve yaşamak gerekir.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...