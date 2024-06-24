EnerjiSA Personel Alımı: İşletme Teknisyeni Başvuru Şartları ve Detayları!

EnerjiSA, Balıkesir Uygar Rüzgar Santrali'nde görevlendirilmek üzere İşletme Teknisyeni alımı yapacağını duyurdu. Peki, başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır ve son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar:

EnerjiSA Personel Alımı Başvuru Şartları

EnerjiSA, İşletme Teknisyeni pozisyonu için belirli niteliklere sahip adaylar aramaktadır. Başvuru şartları şu şekildedir:

1. Eğitim Şartı

Üniversitelerin Meslek Yüksekokulu veya Endüstri Meslek Lisesi’nin elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak.

2. Deneyim Şartı

Tercihen en az 3 yıl rüzgar santrallerinde şalt tesisi ve/veya türbin işletme, bakım ve onarım tecrübesine sahip olmak.

3. Teknik Bilgi

PLC & SCADA, koruma ve kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen 154 kV Kuvvetli Akım Tesisleri'nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi'ne (EKAT) sahip olmak.

4. İş Güvenliği ve Yönetim Sistemleri

Kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerine hakim olmak, iş izni prosedürleri ve şirket vizyonu esaslarına uygun çalışabilmek.

5. Bilgisayar ve Yazılım Bilgisi

Etkin şekilde bilgisayar kullanmak ve MS Office programları hakkında bilgi sahibi olmak.

6. Kişisel Yetenekler

Ekip çalışmasına yatkın, girişken, uyumlu ve insan ilişkilerinde başarılı olmak.

Neden-sonuç ilişkisi kurabilmek ve arızalarda kök analizi yapabilmek.

Çabuk öğrenme ve yoğun iş temposuna uyum sağlama yeteneğine sahip olmak.

Vardiyalı sistemde çalışmaya uygun olmak.

7. Sürücü Ehliyeti ve İkamet

B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

Bergama ve çevresinde ikamet etmek veya ikamet edebilecek olmak.

EnerjiSA Personel Alımı İçin Başvuru Süreci

EnerjiSA'ya İşletme Teknisyeni pozisyonu için başvurmak isteyen adaylar, başvurularını Haziran 2024 sonuna kadar Sabancı Kariyer internet sitesi üzerinden yapmalıdır. Başvuru süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

Sabancı Kariyer Sitesine Giriş İlk adım olarak, Sabancı Kariyer internet sitesine giriş yapmalısınız. Profil Oluşturma Henüz bir profiliniz yoksa, siteye üye olarak profilinizi oluşturmalısınız. Başvuru Formunu Doldurma İşletme Teknisyeni ilanına başvurmak için gerekli bilgileri içeren başvuru formunu eksiksiz doldurmalısınız. Gerekli Belgelerin Yüklenmesi Özgeçmiş (CV), diploma, deneyim belgeleri ve varsa diğer sertifikalarınızı sisteme yüklemelisiniz. Başvurunun Tamamlanması Tüm bilgileri kontrol edip başvurunuzu tamamladıktan sonra, başvurunun başarıyla tamamlandığına dair bir onay alacaksınız.

EnerjiSA Personel Alımı Son Başvuru Tarihi

Başvurular, Haziran 2024 sonuna kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. EnerjiSA, tüm başvuruları titizlikle değerlendirip uygun adayları mülakat sürecine davet edecektir.