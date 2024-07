Hırslı insan güç sayesinde istediği herşeyi elde edebileceğine inanır ve bu inanç ona zarar verir. Hırslı insan güç sayesinde başkalarını esir etmek ister ama sonuç olarak kendisi hırsın esiri olur. Hırslı insan zihnin oyununa gelir ve güç hırsı insanı kısa zamanda tüketir.

Güç hırsı olan insan, dışsal güce erişince derhal güç gösterisi yapmaya başlar ve sahip olduğu güçle övünür. O, gücünü herkese dayatmaya başlar. Dünya Değişim Akademisi'nde "Hırs Giderme Sanatı" Değişim Programı sayesinde güç arzusundan özgürleşilir ve birey doğal davranmaya başlar. Güç hırsından özgürleşir. Güç bağımlılığı ortadan kalkar.

"Hırs Giderme Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada güç hırsından nasıl özgürleşilmesi gerektiği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Güç hırsından özgürleşmek için insan içindeki gücü keşfetmeli ve içsel güce ulaşmalıdır. Hırs duygusunun dinamiklerini anlamak derin bir iç görü gerektirir. Hırslarını yenmiş insan içsel varlığıyla temasa geçerek ebedi ruhi varlık olduğunu keşfeder.

Dışsal güç hırsından içsel güç olgusuna geçiş yapmak için değişim gerekmektedir. "Hırs Giderme Sanatı" Değişim Programı sayesinde dış dünyadaki rekabet ve kıskançlık da ortadan kalkar. Birey, derin bir mutluluk ve saadet yaşar. Doğal ve sade davranmaya başlar çünkü gerçeği bulmuştur.

Her gün uygulanan değişim ve tekamül teknikleri sayesinde birey aydınlanır ve iç dünyasına çekilir. Başkalarından bağımsız olarak bireysel hareket etmeye başlar. Değişim yolculuğu başlar ve güç hırsından özgürleşilir. Öz farkındalık yükselir ve içsel boşluk kapanarak sessizliğe ulaşılır. İşte bu sessizlik hali yalnızca değişim sayesinde gerçekleşir.

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

www.dunyadegisimakademisi.com.tr

[email protected]