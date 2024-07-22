ÖNCE SAĞLIK !

Sevgili okurlar,

Bilindiği üzere, bütün canlılar, yaşadığımız dünyada bir kere doğarlar ve bir kere ölürler, doğumdan ölüme kadar devam eden yaşam sürecinde de temel ve genel ihtiyaçlarını giderebildikleri ölçüde sağlıklı yaşarlar.

İnsanların yaşam süreci koşullarının sağladığı, maddi, manevi elde edilen imkânları olduğu gibi, elde edilemeyen, ihtiyaçları gideremeyen imkânsızlıkları da olabilmektedir. Dolayısıyla her türlü ihtiyacı giderebilmek için çeşitli imkânlar oluşturmak amacıyla mutlaka bir bedel ödemek, bu bedeli ödemek için de çalışmak, gayret göstermek gerektiğinden, belirli bir mücadele ile çalışma süreci yaşanmaktadır. Ancak, ihtiyaçları giderebilmek amacıyla oluşturulmak istenen imkânlar için, özellikle de dikkatsizce, sağlıksız kararlarla, sağlıksız koşullarda gösterilen gayret ile olumsuz çalışma ortamlarının, insan sağlığını, uzun süre, gereksiz şekilde, her türlü insanın elinde ve hizmetinde çalışmaktan dolayı yıpranmış bir makine gibi zamanla bozabileceğini, hatta yaşamın ölümle sonuçlanmasına neden olabileceğini de unutmamak gerekir. Söz yerindeyse, uzun süre dayanır, bozulmaz şeklinde nitelendirebileceğimiz yeni teknolojik ürünlerin bile, olumsuz koşullarda gereğinden fazla işlem yapılarak zorlandığında nasıl bir görüntüde olduklarını görebiliyorsak, kaldı ki insanın durumunu ve görüntüsünü de ona göre idrak ederek düşünmek gerek..?

Bahsettiklerim doğrultusunda ihtiyaç ve isteklerimizi gidermek için çalışıp gayret gösterirken, sağlığımızı koruyarak ve kendimizi kontrol altında tutarak mücadele etmemiz gerektiğini düşünüp, taşıyamayacağımız sorumlulukların altına girmemek, olumlu çalışma ortamlarını değerlendirip, bu türlü ortamlarda iyi diyaloglarla uzlaşabileceğimiz olumlu insanlarla çalışarak, fiziksel ve psikolojik ruh sağlığımızı olumsuzlaştırmadan adımlar atmak da yerinde olacaktır.

Şöyle ki, günümüz dünyasında belki de bütün ihtiyaçları gidererek sorunları çözebileceğine inanılan ekonominin, milyonlarca lira servet olarak varlık gösterdiği zengin insanlar ile ailelerinde bile her türlü imkânın elde edilmesine rağmen, yıllarca devam eden özellikle de çalışma ortamlarının ve koşullarının getirdiği olumsuzluklardan kaynaklı moral bozukluklarının, duygusal, fiziksel, psikolojik ruhsal yıpranmışlıkların ve yorgunlukların sonuçlarına bağlı olarak, çaresi zor bulunan veya hiç bulunmayan sağlık sorunlarıyla karşılaşıldığını, böylesi sağlık sorunlarıyla da mücadele edildiğini görmekteyiz. Bu yüzden, *"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." Kanuni Sultan Süleyman.* İfadesinden de yola çıkarak, en büyük servetin ve önemli önceliğin sağlık olduğunu unutmamalı, çalışma hayatı başta olmak üzere, genel yaşantıya, geleceğe yönelik ona göre mücadelelerde bulunulmalı, geriye dönüşü olmayan yollara girmeyerek, kendimizi ve sevdiklerimizi de yıpratmamalıyız.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...