Ziraat Bankası'ndan Büyük İş İmkanı: Veritabanı Mühendisi, İş Analisti ve Siber Güvenlik Uzmanı Alımları!

Ziraat Bankası, Ziraat Teknoloji bünyesinde önemli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsatlar, kariyerinde ilerlemek isteyen adaylar için büyük bir şans sunuyor. Peki, başvuru şartları neler ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar.

Veritabanı Mühendisi Alımı

Veritabanı Mühendisi pozisyonuna başvurmak isteyen adayların, aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmaları gerekmektedir:

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Bilimleri

Matematik

İş Analisti Alımı

İş Analisti pozisyonuna başvuracak adayların sahip olması gereken eğitim şartları ise şu şekildedir:

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Bilimleri

Matematik

İstatistik

Fizik

Yapay Zeka Mühendisliği

Siber Güvenlik Uzmanı Alımı

Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonu için aranan nitelikler ise aşağıdaki gibidir:

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Bilimleri

Matematik

İstatistik

Fizik

Yapay Zeka Mühendisliği

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel alımları için başvurular, yalnızca çevrimiçi olarak yapılabilecektir. Başvurular, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesindeki ilgili sayfa üzerinden kabul edilecektir. Başvuru ekranına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu büyük fırsatı kaçırmamak için, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu pozisyonlara hemen başvurun ve kariyerinizde önemli bir adım atın. Başvurularınızı tamamladıktan sonra, sonuçlar ve mülakat süreçleri hakkında bilgi almak için Ziraat Bankası'nın duyurularını takip etmeyi unutmayın. Başarılar dileriz!