  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ziraat Bankası'ndan Büyük İş İmkanı: Veritabanı Mühendisi, İş Analisti ve Siber Güvenlik Uzmanı Alımları!

Ziraat Bankası'ndan Büyük İş İmkanı: Veritabanı Mühendisi, İş Analisti ve Siber Güvenlik Uzmanı Alımları!

Yayınlanma:
Ziraat Bankası'ndan Büyük İş İmkanı: Veritabanı Mühendisi, İş Analisti ve Siber Güvenlik Uzmanı Alımları!
Ziraat Bankası, Ziraat Teknoloji bünyesinde önemli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Veritabanı Mühendisi, İş Analisti ve Siber Güvenlik Uzmanı gibi pozisyonlar için başvurular başladı. Kariyerinde ilerlemek isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu alımlarla ilgili detaylar aşağıda.

Ziraat Bankası, Ziraat Teknoloji bünyesinde önemli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsatlar, kariyerinde ilerlemek isteyen adaylar için büyük bir şans sunuyor. Peki, başvuru şartları neler ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar.

Veritabanı Mühendisi Alımı

Veritabanı Mühendisi pozisyonuna başvurmak isteyen adayların, aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmaları gerekmektedir:

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği
  • Matematik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  • İşletme Mühendisliği
  • Fizik Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Bilgisayar Bilimleri
  • Matematik

İş Analisti Alımı

İş Analisti pozisyonuna başvuracak adayların sahip olması gereken eğitim şartları ise şu şekildedir:

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği
  • Matematik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  • İşletme Mühendisliği
  • Fizik Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Bilgisayar Bilimleri
  • Matematik
  • İstatistik
  • Fizik
  • Yapay Zeka Mühendisliği

Siber Güvenlik Uzmanı Alımı

Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonu için aranan nitelikler ise aşağıdaki gibidir:

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği
  • Matematik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  • İşletme Mühendisliği
  • Fizik Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Bilgisayar Bilimleri
  • Matematik
  • İstatistik
  • Fizik
  • Yapay Zeka Mühendisliği

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel alımları için başvurular, yalnızca çevrimiçi olarak yapılabilecektir. Başvurular, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesindeki ilgili sayfa üzerinden kabul edilecektir. Başvuru ekranına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu büyük fırsatı kaçırmamak için, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu pozisyonlara hemen başvurun ve kariyerinizde önemli bir adım atın. Başvurularınızı tamamladıktan sonra, sonuçlar ve mülakat süreçleri hakkında bilgi almak için Ziraat Bankası'nın duyurularını takip etmeyi unutmayın. Başarılar dileriz!

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Emekli Vatandaşlar İçin Acil Nakit Çözümü: 19 Bin TL Ödeme Detayları!
Emekli Vatandaşlar İçin Acil Nakit Çözümü: 19 Bin TL Ödeme Detayları!
Ekmek Fiyatlarına Sessiz Sedasız Okkalı Zam! 1 Ekmek 20 TL Oldu!
Ekmek Fiyatlarına Sessiz Sedasız Okkalı Zam! 1 Ekmek 20 TL Oldu!
EnerjiSA Personel Alımı: İşletme Teknisyeni Başvuru Şartları ve Detayları!
EnerjiSA Personel Alımı: İşletme Teknisyeni Başvuru Şartları ve Detayları!
Meteoroloji Uzmanları ve AFAD'dan Yedi İl İçin Kırmızı Kodlu Uyarı! O Tarihte Sağanak, Sel ve Fırtına Bekleniyor!
Meteoroloji Uzmanları ve AFAD'dan Yedi İl İçin Kırmızı Kodlu Uyarı! O Tarihte Sağanak, Sel ve Fırtına Bekleniyor!
Epic Games Store'un Bu Haftaki Bedava Oyunu: Sunless Skies: Sovereign Edition!
Epic Games Store'un Bu Haftaki Bedava Oyunu: Sunless Skies: Sovereign Edition!
Tekirdağ Çerkezköy'de Şok Eden Su Faturası: Emekli Vatandaşın Tepkisi!
Tekirdağ Çerkezköy'de Şok Eden Su Faturası: Emekli Vatandaşın Tepkisi!
CarrefourSA Marketlerinde 2 Al 1 Öde Kampanyası Başladı! Sadece Belirtilen Ürünlerde Geçerli!
CarrefourSA Marketlerinde 2 Al 1 Öde Kampanyası Başladı! Sadece Belirtilen Ürünlerde Geçerli!