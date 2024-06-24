Ziraat Bankası'ndan Büyük İş İmkanı: Veritabanı Mühendisi, İş Analisti ve Siber Güvenlik Uzmanı Alımları!
Ziraat Bankası, Ziraat Teknoloji bünyesinde önemli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsatlar, kariyerinde ilerlemek isteyen adaylar için büyük bir şans sunuyor. Peki, başvuru şartları neler ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar.
Veritabanı Mühendisi Alımı
Veritabanı Mühendisi pozisyonuna başvurmak isteyen adayların, aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmaları gerekmektedir:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Matematik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Endüstri ve Sistem Mühendisliği
- İşletme Mühendisliği
- Fizik Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Bilgisayar Bilimleri
- Matematik
İş Analisti Alımı
İş Analisti pozisyonuna başvuracak adayların sahip olması gereken eğitim şartları ise şu şekildedir:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Matematik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Endüstri ve Sistem Mühendisliği
- İşletme Mühendisliği
- Fizik Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Bilgisayar Bilimleri
- Matematik
- İstatistik
- Fizik
- Yapay Zeka Mühendisliği
Siber Güvenlik Uzmanı Alımı
Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonu için aranan nitelikler ise aşağıdaki gibidir:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Matematik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Endüstri ve Sistem Mühendisliği
- İşletme Mühendisliği
- Fizik Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Bilgisayar Bilimleri
- Matematik
- İstatistik
- Fizik
- Yapay Zeka Mühendisliği
Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?
Ziraat Bankası bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel alımları için başvurular, yalnızca çevrimiçi olarak yapılabilecektir. Başvurular, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesindeki ilgili sayfa üzerinden kabul edilecektir. Başvuru ekranına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu büyük fırsatı kaçırmamak için, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu pozisyonlara hemen başvurun ve kariyerinizde önemli bir adım atın. Başvurularınızı tamamladıktan sonra, sonuçlar ve mülakat süreçleri hakkında bilgi almak için Ziraat Bankası'nın duyurularını takip etmeyi unutmayın. Başarılar dileriz!
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