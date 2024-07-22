TÜRK OLİGARKLARI

Sığınmacı sorunu Avrupalıyı daha çok korkutuyor.

Oysa Avrupa’da bu sığınmacıların “creme de la creme” tabakası yaşıyor… Çünkü Avrupalılar, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin eğitimlisini doktorunu, mühendisini aldı götürdü.

Iskartasını da bize bıraktı…

Bu ıskarta toplum içinde Ankara’ya para ödüyor ve bu sığınmacıların birinci sınıf vatandaş olarak yaşatılmasını istiyor..

Çünkü o Suriyelilerin yüzünün tekrar Avrupa’ya dönmesi istenmiyor…

Ama galiba yolun sonuna gelinmiş olacak ki; Avrupalı vatandaşlar panik içinde seçimlerde Irkçı partileri iktidara getiriyor…

İki ülke müstesna…

Fransa’da ırkçı PEN’in yükselişine karşı seçimlerin ikinci turunda tüm partiler , PEN’e karşı birleşti ve paçayı biraz olsun düzeltti…

İngiltere’de beceriksiz muhafazakarla karşı İşçi Parti tek başına iktidar oldu…

İşçi partisi deyince akla sol bir parti akla gelebilir…

Eskiden öyleydi; İşçi partisini tüzüğünün 3 maddesine göre “üretim araçları devletin denetiminde ve yönetiminde olur” maddesi vardı..

Sözde, yenilikçi Tony Blair, partinin başına geçer geçmez bu maddeyi kaldırdı ve İngiliz sosyalizmini, sermayenin denetimine açtı..

Oysa sosyalizm Alman asıllı filozof , siyasi teorisyen, ekonomist , tarihçi, sosyolog , gazeteci ve sosyalist Karl Marks tarafından Londra’da son şeklini almıştı. En bilinen eserleri 1848 tarihli broşür Komünist Manifesto ( Friedrich Engels ile birlikte ) ve üç ciltlik Das Kapital'dir (1867–1894); sonuncusu, entelektüel çabalarının doruk noktasında, kapitalizmin analizinde tarihsel materyalizme yönelik eleştirel yaklaşımını kullanır . Marx'ın fikirleri ve bunların daha sonraki gelişimi, topluca Marksizm olarak bilinir , modern entelektüel, ekonomik ve siyasi tarih üzerinde muazzam bir etkiye sahip olmuştur. Yani sosyalizmin derin temelleri İngiltere’de atılmıştı…

İşte Blair bu felsefeye son vererek İşçi hareketini sermayenin güdümüne açtı. Bu sonuçla dünya sosyalizmi de çöküş içine girdi. Çünkü, tüm Avrupa’daki sol hareket hep İngiliz İşçi Partisini örnek alıyordu.

Dünyada sosyalizm hızla merkeze çekildi ve söylemlerini de sadece işçi hakkını korumak olarak geliştirdi.. Doğal olarak bunda da başarılı olamadı…

Türkiye'de de sol hareket bugün büyük sermaye gruplarının adını pek anmamakla birlikte ilişkilerini sürdürüyor..

CHP’nin tek derdi AKP’nin var ettiği Türk oligarklarının aldığı devlet garantileri…

Onda da pek başarılı olduğu söylenemez…

Ama seçim sonuçlarında sermayenin etkisini büyük olduğu düşünülürse, olası bir CHP iktidarında da bu oligarklara kardeş kardeş geçinecekleri söylenebilir…

Çünkü şu ana kadar, oligarkların yürüttüğü devlet garantili işletmelerle ilgili, herhangi bir açıklamaları yok…

Yani deseler ki; Biz bu köprüleri yolları, barajları ve elektrik dağıtım şirketlerini kamulaştıracağız veya yönetiminde söz sahibi olacağız…

O zaman iktidar yolu açılır, ama görünen o ki, ya iktidar olmak istenmiyor ya da o şirketlerle perde arkasında bazı pazarlıklar dönüyor…

Malum Kılıçdaroğlu bunlara savaş açmıştı, sonuç olarak genel başkanlıktan adeta kovulmuştu…