OLMAZSA OLMAZ ÖZELLİKLER -1

Sevgili okurlar,

Asırlardır devam eden yaşam sürecimizde, bireyler arası ilişkilerle dostlukların oluşumundan, aile ilişkilerine kadar devam eden süreçte, kültürel, sosyal, ticari ve özel ilişkiler dahil olmak üzere, mutluluğun, kalıcılığı sağlamanın nedenleri ile sonuçları hep var olmuştur. Bahsettiğimiz nedenlere değinecek olursak, saygı, sevgi, samimiyet, sadakat empatik (iki yönlü) düşünce, bencil olmama, dürüstlük vb. özellikler, kalıcı mutlulukların, ilişkilerin devamını sağlayarak bireyler arasında güven bağlarının oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Günümüz ilişkilerinde ise, özellikle bazı aile ilişkileri başta olmak üzere, toplumsal ilişkilerin zayıflamasına, hatta kopmasına neden olan saygısızlık, sevgisizlik, samimiyetsizlik, sadakatsizlik, empatik yani iki taraflı düşünememek ve dürüst olmamak, bireylerin sadece kendi menfaatlerini düşünerek bencilce yaşamaları, kendilerini doğru ifade etmek isteyip de ifade edememeleri veya tercih edilebilir doğru karakterde olmamaları durumlarının, ilişkileri aldatma, yıpratma, zarar verme boyutuna getirdiğini görmekteyiz.

İnsanların karşılıklı olarak varlıklarını, kişisel duruşlarını ve benliklerini olduğu gibi kabul ederek önemsemek olarak ifade edebileceğimiz ciddiyeti de atfeden saygıyla başlayan iyi ilişkilerin, duygusal anlamda bireye ilgi göstermek, hoşlanmak ve fedakarlıkların bütünlüğü olarak ifade edebileceğimiz sevgiyle devam ettiğinde, ebedi mutlulukla kalıcı ilişkilere dönüşebileceği bir gerçektir.

Ayrıca içten gelen duygularla hareket etmek olarak anlamlandırabileceğimiz samimiyet, bağlılıkla özdeşleştirdiğimiz sadakatli olmak, empatik düşünerek bencil olmamak, hata da yapılsa doğruluktan ayrılmamak, aldatmamak, içi dışı bir olmak şeklinde nitelendirebileceğimiz insani niteliklerin var olmasıyla da ilişkilerin olumlu sürdürebileceğini, yaşanan örnek olaylardan yola çıkarak idrak etmekteyiz.

Bahsettiğimiz olmazsa olmaz özellikler, bireylerde insani vasıfları ve özgüven oluşturma süreçlerini etkileyeceği gibi, bireyler arası ilişkilerdeki güveni de sağlamakta, insanların itibarını, saygınlığını, saygıyı, sevgiyi artırmaktadır.

Aynı zamanda toplumsal olarak rol model olabilecek karakteristik ifade olan olumlu özellikler, bireylerin kendilerine olan öz saygılarını oluşturmakla birlikte, bireysel benliklerini olumlu yönde ifade edebilmeleri açısından önemli kavramlardır.

Manevi boyutta belirttiğimiz olmazsa olmaz özellikler, insanların vicdani ruhsal yapıları yönünden mutlu olmalarını, olumlu yönde gelişimlerini, tercih edilebilir insanlar olmalarını sağlamaktadır.

Bireyler, ülkeler, toplumlar arası ilişkilerde, liderlik vasfındaki devlet adamı rolünde olan, üst bürokrat pozisyonundaki bireylerin de bahsettiğimiz kişilik özelliklerini taşımaları, kendi ülkelerine yol gösterici önder olabilmeleri, doğru bireyler, vatandaşlar yetişmesi için örnek olmaları açısından önemli olduğu gibi toplumsal mutluluğun elde edilmesi yönünden de önemlidir.

Sadakatle, yararlı hizmetlerle, davranışlarla, devlet yönetimi gerçekleştirilmesi ve barışçıl ilişkilerle toplumsal mutluluğun sağlanması, uluslararası düzeyde de başka toplumlara ve ülkelere olumlu örnekler oluşturulması bakımından önemlidir.

Günümüz coğrafyasında ülkemiz başta olmak üzere, Azerbaycan, Filistin, İspanya, Portekiz, Macaristan, Venezuella vb. birçok ülke, evrensel insani vasıflarla yaşayan yurttaşlarıyla ve geçmişten günümüze kadar devam eden süreçte çeşitli görevlerde bulunmuş, sayılan, sevilen, değer sahibi başarılı devlet adamlarıyla olumlu örnekler arasında gösterilebilir.

İnsani ve toplumsal ilişkilerde önemli derecede etkili olan bahsettiğim olmazsa olmaz kişisel özellikler, toplumlarla beraber bir ülkenin ve toplumun en küçük yapı taşı olan aile yaşamını da önemli ölçüde etkilediğinden dolayı, bir ailedeki en küçük bireyden en büyük bireye kadar saygı, sevgi, samimiyet, sadakat, empati, dürüstlük erdemlerinin iyi idrak edilmesi, yaşamın kendisi olacak şekilde insan hayatına uyarlanması gerekmektedir.

_*"Medeniyet, doğru adımlarla ve ilişkilerle, evrensel insani erdemlerle belirti göstererek, bilgiyle, kültürle gelişir, çalışmayla, başarıyla zirveye ulaşır." M.Altay TÜTÜNCÜ*_

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...